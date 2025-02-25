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Leonel Ximenes

Bloco Surpresa vai alfinetar o bilionário Elon Musk; conheça a letra

Sempre marcado pela irreverência, Carnaval da Barra do Jucu, em Vila Velha, está voltando com tudo neste ano

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

25 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casaca em Marte e Musk e Trump na Terra: inspiração para o Carnaval
Casaca em Marte e Musk e Trump na Terra: inspiração para o Carnaval Crédito: Fotomontagem
Em 2004, a música “Da da da”, do Casaca, escrita pelo cantor e compositor Renato Casanova, aterrissou em Marte e acordou a sonda Spirit - missão da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa).
A empreitada, a mais famosa que se tem conhecimento em terras capixabas, superou Elon Musk, que desde 2016 promete levar uma tripulação ao planeta e vê sua ambição longe de se concretizar.
Dadas as devidas proporções, a irreverência do Carnaval da Barra do Jucu não deixaria passar o “causo” e vai alfinetar o bilionário nas ruas, com música e carro alegórico. Afinal, Elon Musk já perdeu para a Barra do Jucu.

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“O seu foguete aqui na Terra anda de ré/Só que em Marte eu quero ver como é que é”, versa um trecho da música “Rela Moska”, composição dele mesmo, Renato Casanova, em parceria com músico Carlos Magno Receputi de Queiroz, um dos líderes do Bloco Surpresa e um dos organizadores do Carnaval da Barra.
A canção ainda arremata: “Pode gastar todo o seu dinheiro/Que não vai chegar, não vai chegar/Onde chegou a Casaca do Jucu”.
“Não poderíamos deixar de cutucar os dois paspalhos (Musk e Donald Trump) do momento em todo o mundo. E que têm bastante influência aqui no Brasil. Fato é que, há duas décadas, o Casaca foi a Marte sem gastar um tostão. Já Elon Musk...”, diverte-se Carlos Magno.

RELA MOSKA

Você chega com a sua mala cheia,
Mas não vai me amedrontar
Eu sou da Barra e não ligo pro seu dinheiro
Que não dá nem pro Jucu limpar.

O seu foguete aqui na Terra anda de ré,
 Só que em Marte eu quero ver como é que é,
 E no Barrão se você for aparecer,
 Os mascarados metem o foguete em você.

 Vai acertar bem lá no X,
 Que colocaram na sua mira ANALSA,
 Aldo canhão vai te lançar no seu foguete sideral
 E aqui na Barra eu vou brincar meu carnaval.

 O rela, rela, rela Moska
 O rela, rela, rela Moska pra chuchu
 Pode gastar todo o seu dinheiro
 Que não vai chegar, não vai chegar
 Onde chegou a CASACA do Jucu.

 Marte, soldado, cabeça de papel.
 ET! Eu rezo pro pneu lá na frente do quartel.

Autores: Renato Casanova e Carlos Magno

CARNAVAL DA BARRA DO JUCU - SERVIÇO

  • Quando: Entre 28 de fevereiro e 4 de março
  • Horário dos desfiles dos blocos: 15h às 18h
  • Outras atrações do Carnaval: Praça Pedro Valadares
  • Horário:  sexta (28), das 19h às 22h; e sábado (1º) a terça (4), das 9h às 15h

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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