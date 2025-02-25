Bloco Surpresa vai alfinetar o bilionário Elon Musk; conheça a letra

Você chega com a sua mala cheia,

Mas não vai me amedrontar

Eu sou da Barra e não ligo pro seu dinheiro

Que não dá nem pro Jucu limpar.



O seu foguete aqui na Terra anda de ré,

Só que em Marte eu quero ver como é que é,

E no Barrão se você for aparecer,

Os mascarados metem o foguete em você.



Vai acertar bem lá no X,

Que colocaram na sua mira ANALSA,

Aldo canhão vai te lançar no seu foguete sideral

E aqui na Barra eu vou brincar meu carnaval.



O rela, rela, rela Moska

O rela, rela, rela Moska pra chuchu

Pode gastar todo o seu dinheiro

Que não vai chegar, não vai chegar

Onde chegou a CASACA do Jucu.



Marte, soldado, cabeça de papel.

ET! Eu rezo pro pneu lá na frente do quartel.



Autores: Renato Casanova e Carlos Magno