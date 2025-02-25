Bloco Surpresa vai alfinetar o bilionário Elon Musk; conheça a letra

RELA MOSKA
Você chega com a sua mala cheia,
Mas não vai me amedrontar
Eu sou da Barra e não ligo pro seu dinheiro
Que não dá nem pro Jucu limpar.
O seu foguete aqui na Terra anda de ré,
Só que em Marte eu quero ver como é que é,
E no Barrão se você for aparecer,
Os mascarados metem o foguete em você.
Vai acertar bem lá no X,
Que colocaram na sua mira ANALSA,
Aldo canhão vai te lançar no seu foguete sideral
E aqui na Barra eu vou brincar meu carnaval.
O rela, rela, rela Moska
O rela, rela, rela Moska pra chuchu
Pode gastar todo o seu dinheiro
Que não vai chegar, não vai chegar
Onde chegou a CASACA do Jucu.
Marte, soldado, cabeça de papel.
ET! Eu rezo pro pneu lá na frente do quartel.
Autores: Renato Casanova e Carlos Magno
CARNAVAL DA BARRA DO JUCU - SERVIÇO
- Quando: Entre 28 de fevereiro e 4 de março
- Horário dos desfiles dos blocos: 15h às 18h
- Outras atrações do Carnaval: Praça Pedro Valadares
- Horário: sexta (28), das 19h às 22h; e sábado (1º) a terça (4), das 9h às 15h