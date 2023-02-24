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Leonel Ximenes

Aumento abusivo de preços durante calamidade pode se tornar crime

Tragédia no litoral Norte de SP motivou parlamentar capixaba a propor mudança no Código de Defesa do Consumidor

Públicado em 

24 fev 2023 às 11:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agente do Procon de São Paulo fiscaliza preço de produtos em Bertioga, cidade do litoral Norte paulista atingida pela enchente
Agente do Procon de São Paulo fiscaliza preço de produtos em Bertioga, cidade do litoral Norte paulista atingida pela enchente Crédito: Prefeitura de Bertioga
O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) protocolou, nesta quinta-feira (23), o Projeto de Lei 620/2023 que altera o Código de Defesa do Consumidor para tornar crime o aumento de preços de forma abusiva em períodos de calamidade, epidemias e pandemias.
A proposta acrescenta ao Art. 39 do Código, que trata sobre as práticas abusivas, o inciso XV, passando a considerar abusivo o ato de “elevar o preço de produtos ou serviços por ocasião de calamidade pública, endemias, epidemias e pandemias assim declaradas pelos órgãos competentes”. O PL prevê ainda detenção de um a três anos e multa.

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“Momentos de situações de emergência social, calamidade pública ou pandemias trazem à população em geral um espírito de cooperação próprio da vida em comunidade”, afirma o parlamentar. “O que não comunga com o aumento de preços presenciados na venda de um galão de água a R$ 93, ou um pacote de macarrão a R$ 20”, complementa.
Relatos de moradores e de profissionais da imprensa no litoral Norte de São Paulo, onde chuvas e deslizamentos mataram 54 pessoas até agora, confirmam que, em meio à calamidade, aproveitadores têm vendido o litro da água a até R$ 100.
Além dos mortos, há desaparecidos e ao menos 4.066 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo boletim do Governo de São Paulo divulgado na manhã desta sexta-feira (24).

OUTROS PARLAMENTARES APRESENTARAM PROJETO SEMELHANTE

Na Câmara dos Deputados, outros projetos de lei foram apresentados propondo tratar como crime, no Código de Defesa do Consumidor, o aumento abusivo de preços durante a ocorrência de calamidades.  Um deles foi protocolado pelos deputados Duarte Júnior (PSB-MA), Tabata Amaral (PSB-SP), Pedro Campos (PSB-PE), Duda Salabert (PDT-MG), Camila Jara (PT-MS) e Amom Mandel (Cidadania-AM). Outro projeto, com o mesmo objetivo, foi apresentado pelo deputado Delegado Palumbo (MDB-SP).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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água chuva Direito do Consumidor litoral São Paulo (SP) Tragédia Preços Enchentes
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