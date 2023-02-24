Aumento abusivo de preços durante calamidade pode se tornar crime

Agente do Procon de São Paulo fiscaliza preço de produtos em Bertioga, cidade do litoral Norte paulista atingida pela enchente Crédito: Prefeitura de Bertioga

O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) protocolou, nesta quinta-feira (23), o Projeto de Lei 620/2023 que altera o Código de Defesa do Consumidor para tornar crime o aumento de preços de forma abusiva em períodos de calamidade, epidemias e pandemias.

A proposta acrescenta ao Art. 39 do Código, que trata sobre as práticas abusivas, o inciso XV, passando a considerar abusivo o ato de “elevar o preço de produtos ou serviços por ocasião de calamidade pública, endemias, epidemias e pandemias assim declaradas pelos órgãos competentes”. O PL prevê ainda detenção de um a três anos e multa.

“Momentos de situações de emergência social, calamidade pública ou pandemias trazem à população em geral um espírito de cooperação próprio da vida em comunidade”, afirma o parlamentar. “O que não comunga com o aumento de preços presenciados na venda de um galão de água a R$ 93, ou um pacote de macarrão a R$ 20”, complementa.

Relatos de moradores e de profissionais da imprensa no litoral Norte de São Paulo, onde chuvas e deslizamentos mataram 54 pessoas até agora , confirmam que, em meio à calamidade, aproveitadores têm vendido o litro da água a até R$ 100.

Além dos mortos, há desaparecidos e ao menos 4.066 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo boletim do Governo de São Paulo divulgado na manhã desta sexta-feira (24).

OUTROS PARLAMENTARES APRESENTARAM PROJETO SEMELHANTE