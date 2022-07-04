Atriz lota teatro, beija o palco e emociona a plateia no ES

Lotação esgotada, todos os ingressos vendidos, e um final emocionante: ao som de “AmarELO”, de Emicida
, a atriz Mariana Xavier, na sessão de domingo da peça “Antes do Ano que Vem”, surpreendeu a plateia e beijou o palco.
Flagrada por uma internauta, a atriz repostou a cena em seu Instagram e resumiu: “Honrando o palco, meu berço artístico”.
A atriz contou ao público que mantém uma relação de forte afeto com o Espírito Santo
, por ter morado dos 11 aos 18 anos de idade no Estado, justamente numa época em que se descobria como artista.
Mariana disse à plateia, antes mesmo de a peça começar, que apesar de ser conhecida pela personagem Marcelina, da franquia de filmes “Minha Mãe é uma Peça
”, e da interpretação de Jenifer, no clipe do falecido cantor Gabriel Diniz, o teatro é o lugar dela, onde conquistou o respeito pelo ofício dos palcos.
Mariana ainda deu show de empatia com mães que levaram crianças pequenas para o teatro, valorizando-as por irem ao espetáculo, ainda que se desdobrando com o trabalho com os filhos.