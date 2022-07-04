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Leonel Ximenes

Atriz lota teatro, beija o palco e emociona a plateia no ES

Quando jovem, artista morou no Espírito Santo  justamente na época em que descobriu sua vocação

Públicado em 

04 jul 2022 às 11:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Flagrada por uma internauta, Mariana Xavier repostou a cena em seu Instagram: “Honrando o palco, meu berço artístico”
Flagrada por uma internauta, Mariana Xavier repostou a cena em seu Instagram: “Honrando o palco, meu berço artístico” Crédito: Reprodução do Instagram
Lotação esgotada, todos os ingressos vendidos, e um final emocionante: ao som de “AmarELO”, de Emicida, a atriz Mariana Xavier, na sessão de domingo da peça “Antes do Ano que Vem”, surpreendeu a plateia e beijou o palco.
Flagrada por uma internauta, a atriz repostou a cena em seu Instagram e resumiu: “Honrando o palco, meu berço artístico”.
A atriz contou ao público que mantém uma relação de forte afeto com o Espírito Santo, por ter morado dos 11 aos 18 anos de idade no Estado, justamente numa época em que se descobria como artista.

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Mariana disse à plateia, antes mesmo de a peça começar, que apesar de ser conhecida pela personagem Marcelina, da franquia de filmes “Minha Mãe é uma Peça”, e da interpretação de Jenifer, no clipe do falecido cantor Gabriel Diniz, o teatro é o lugar dela, onde conquistou o respeito pelo ofício dos palcos.
Mariana ainda deu show de empatia com mães que levaram crianças pequenas para o teatro, valorizando-as por irem ao espetáculo, ainda que se desdobrando com o trabalho com os filhos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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