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LUTO

Mariana Xavier, a Jenifer, faz homenagem ao cantor Gabriel Diniz

Atriz está nos Estados Unidos comemorando aniversário

Publicado em 

27 mai 2019 às 21:39

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 21:39

27/05/2019 - A atriz Mariana Xavier faz post de despedida em homenagem a Gabriel Diniz, com quem gravou o clipe de Jenifer Crédito: Instagram/@marianaxavieroficial
A atriz Mariana Xavier usou as redes sociais para prestar homenagem a Gabriel Diniz, morto nesta segunda-feira (27), num acidente de avião, no Sergipe. A "Jenifer" do clipe do cantor fez um discurso acalorado em seu Instagram falando do choque ao receber a notícia da morte do amigo.
> Gabriel Diniz pegou avião para fazer surpresa para a noiva
"Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais... Dormi celebrando a vida, acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo. Enquanto foi possível, alimentei a esperança de que tivesse sido só um susto. Infelizmente não foi", escreveu ela.
> Famosos lamentam a morte de Gabriel Diniz, do hit "Jenifer"
Vale lembrar que Mariana está nos Estados Unidos comemorando seus 39 anos quando soube do acidente.
"Tô há algumas horas paralisada tentando assimilar o golpe e recebendo à distância os abraços dos amigos. Choro, paro. Choro, paro. Mil coisas passam pela cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido eu. Poderia ter sido você. O que fica, da forma mais dolorida possível, é o ensinamento de que a vida é um sopro e nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que pudermos HOJE", complementou a atriz.
VEJA MARIANA NO CLIPE DE 'JENIFER'
Por fim, Mariana disse que prefere lembrar do sorriso e parceria com o cantor que deu a oportunidade de ser sua musa no clipe. "Mas peço licença à tristeza, porque é desse clima da foto que quero lembrar. Do riso, da irreverência, da alegria que ele espalhava e que nunca será esquecida. @gabrieldiniz era um SOL. E o sol, quando se apaga pra gente, é porque foi brilhar em outro lugar", finalizou.

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