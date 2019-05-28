Mariana Xavier, a Jenifer, faz homenagem ao cantor Gabriel Diniz

27/05/2019 - A atriz Mariana Xavier faz post de despedida em homenagem a Gabriel Diniz, com quem gravou o clipe de Jenifer Crédito: Instagram/@marianaxavieroficial

A atriz Mariana Xavier usou as redes sociais para prestar homenagem a Gabriel Diniz, morto nesta segunda-feira (27), num acidente de avião, no Sergipe . A "Jenifer" do clipe do cantor fez um discurso acalorado em seu Instagram falando do choque ao receber a notícia da morte do amigo.

"Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais... Dormi celebrando a vida, acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo. Enquanto foi possível, alimentei a esperança de que tivesse sido só um susto. Infelizmente não foi", escreveu ela.

Vale lembrar que Mariana está nos Estados Unidos comemorando seus 39 anos quando soube do acidente.

"Tô há algumas horas paralisada tentando assimilar o golpe e recebendo à distância os abraços dos amigos. Choro, paro. Choro, paro. Mil coisas passam pela cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido eu. Poderia ter sido você. O que fica, da forma mais dolorida possível, é o ensinamento de que a vida é um sopro e nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que pudermos HOJE", complementou a atriz.

VEJA MARIANA NO CLIPE DE 'JENIFER'