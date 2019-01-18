Mariana Xavier está faturando como "Jenifer", diz colunista

Crédito: Reprodução/INstagram @marianaxavieroficial

O sucesso de Gabriel Diniz já está no boca do brasileiro. É impossível negar que "Jenifer" é, até agora, o hit deste verão. Mas os frutos da canção não estão caindo só na conta do cantor, segundo informações do colunista Leo Dias.

De acordo com Leo Dias, Mariana Xavier, que interpreta a Jenifer do clipe do sertanejo, conquistou mais de 1 milhão de seguidores desde que a música foi lançada, em poucos dias.

Além disso, a atriz também já garantiu contratos em campanhas publicitárias.