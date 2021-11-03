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Leonel Ximenes

Atleta do ES recebe ajuda e volta campeã brasileira de caratê

Deputados fizeram uma vaquinha e pagaram despesas da atleta para disputar o torneio no Rio Grande do Sul

Públicado em 

03 nov 2021 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mickaelli sendo homenageada por deputados estaduais
Mickaelli sendo homenageada peles deputados estaduais Crédito: Assembleia Legislativa
A carateca capixaba Mickaelli Batista dos Santos, de 23 anos, obteve três vitórias em um curto espaço de tempo: conseguiu ajuda financeira para disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê Kiokushin e voltou com dois títulos do torneio disputado no dia 24 de outubro em Guaíba (RS).
Mickaelli, moradora de Vila Velha, necessitava de ajuda para custear despesas para ir ao Rio Grande do Sul. A atleta, que foi homenageada nesta quarta-feira (3) na Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Delegado Danilo Bahiense, recebeu ajuda de contribuições feitas por deputados estaduais – em torno de R$ 1.300 –, após pedido feito por Bahiense, que já conhecia o trabalho da carateca. Ela foi estagiária da Polícia Civil entre 2017 e de 2018.
Sob a tutela do sensei Paulo do Carmo, que coordena um projeto de inclusão social por meio do caratê, Mickaelli foi campeã na categoria “feminino leve” e, também, na categoria absoluto. A carateca venceu uma rival da categoria pesado para ser a campeã das campeãs.
A lutadora de Vila Velha já havia sido campeã brasileira no ano de 2019. Agora, os próximos desafios são o Campeonato Sul-Americano, no ano que vem, e o Mundial de Karate Kyokushin, em 2023, no Japão.

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O sensei Paulo do Carmo está à frente do Instituto Kyokushin de Desenvolvimento Esportivo e Social. O projeto funciona desde 2011 e já formou milhares de jovens atletas. A iniciativa é sem fins lucrativos e visa a inclusão social, especialmente em territórios vulneráveis.
Mickaelli atua como voluntária no projeto e tem um grande sonho, que é o de cursar Educação Física. Para o deputado Danilo Bahiense, a vitória da atleta, após a superação de diversas dificuldades, representa a junção de muitas qualidades. “O esporte modifica vidas e aqui está um exemplo de garra, de dedicação e de que a disciplina, com a presença de professores, é fundamental na vida dos jovens.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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