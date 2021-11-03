Atleta do ES recebe ajuda e volta campeã brasileira de caratê

Mickaelli sendo homenageada peles deputados estaduais Crédito: Assembleia Legislativa

A carateca capixaba Mickaelli Batista dos Santos, de 23 anos, obteve três vitórias em um curto espaço de tempo: conseguiu ajuda financeira para disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê Kiokushin e voltou com dois títulos do torneio disputado no dia 24 de outubro em Guaíba ( RS ).

Mickaelli, moradora de Vila Velha , necessitava de ajuda para custear despesas para ir ao Rio Grande do Sul. A atleta, que foi homenageada nesta quarta-feira (3) na Assembleia Legislativa , por iniciativa do deputado Delegado Danilo Bahiense, recebeu ajuda de contribuições feitas por deputados estaduais – em torno de R$ 1.300 –, após pedido feito por Bahiense, que já conhecia o trabalho da carateca. Ela foi estagiária da Polícia Civil entre 2017 e de 2018.

Sob a tutela do sensei Paulo do Carmo, que coordena um projeto de inclusão social por meio do caratê, Mickaelli foi campeã na categoria “feminino leve” e, também, na categoria absoluto. A carateca venceu uma rival da categoria pesado para ser a campeã das campeãs.

A lutadora de Vila Velha já havia sido campeã brasileira no ano de 2019. Agora, os próximos desafios são o Campeonato Sul-Americano, no ano que vem, e o Mundial de Karate Kyokushin, em 2023, no Japão

O sensei Paulo do Carmo está à frente do Instituto Kyokushin de Desenvolvimento Esportivo e Social. O projeto funciona desde 2011 e já formou milhares de jovens atletas. A iniciativa é sem fins lucrativos e visa a inclusão social, especialmente em territórios vulneráveis.