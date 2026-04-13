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Vista da Serra I

Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra

O caso é investigado, e a polícia suspeita que o adolescente tenha sido confundido com um traficante. O veículo do familiar da vítima foi roubado pelos suspeitos

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2026 às 11:26
Muro em Vista da Serra I ficou com marca de tiro disparado contra adolescente
Portão de imóvel na região onde adolescente foi abordado ficou com marca de tiro  Crédito: Priciele Venturim
Um adolescente de 15 anos foi baleado após sair escondido de casa em uma motocicleta de um familiar na Serra, no Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Ele foi ferido nas costas enquanto passava pelo bairro Vista da Serra I.
A mãe do jovem contou para a Polícia Militar o relato que o filho deu a ela, de que ele foi abordado por dois criminosos em um carro preto, que dispararam contra ele e roubaram a motocicleta. O caso é investigado, e a polícia suspeita que o adolescente tenha sido confundido com um traficante, conforme informações da repórter Priciele Venturim, da TV Gazeta.
O adolescente recebeu os primeiros atendimentos médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, posteriormente, foi transferido para um hospital em Vitória, onde permanece internado.  A mãe afirma que o menino não possui envolvimento em ações criminosas e está assustada. "Estou em choque. Nunca esperei passar por isso. Meu filho não tem envolvimento com nada errado", desabafou. O nome da mãe não será divulgado para proteger a identidade do menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O crime está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Nenhum suspeito foi localizado. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser enviadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181) ou pela internet.
Bairro Vista da Serra I, onde adolescente foi baleado
Bairro Vista da Serra I, onde adolescente foi baleado Crédito: Priciele Venturim

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