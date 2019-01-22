Para defender a seleção, carateca vende até bolo para realizar sonho

Diogo coleciona mais de 50 conquistas desde que iniciou no caratê Crédito: Ricardo Medeiros

Sonho, dedicação, disciplina e trabalho duro. Esses são os ingredientes do sucesso do carateca Diogo de Souza Lopes, de 15 anos. Há quatro anos no esporte, o atleta foi convocado recentemente para defender a seleção brasileira na Irlanda.

O Campeonato Mundial não foi o primeiro convite recebido por Diogo para brilhar fora das terras tupiniquins. A primeira oportunidade de representar o Brasil veio para lutar no Sul-Americano, que aconteceu no Chile.

Apesar de ter se empolgado com o convite, Diogo não tinha condições financeiras para viajar. “Eu não gosto nem de lembrar, meu coração dói de saber que eu não consegui ir”, contou o jovem.

Dessa vez, a história se repete. Para contornar o problema e conseguir embarcar rumo ao Mundial, Diogo está precisando mostrar que tem habilidade, foco e disciplina também fora dos tatames.

"Eu já estou com o coração a mil só de pensar em sair do país para representar a seleção. Estou correndo atrás para realizar o meu sonho”, falou.

O campeonato é só em agosto, mas para levantar a quantia necessária para viajar, Diogo já arregaçou as mangas. “Eu preciso de R$ 7 mil, isso é muito dinheiro. Estou vendendo bolo gelado, pedindo ajuda para os meus conhecidos. É difícil demais conseguir um patrocínio, mas eu tenho fé que dessa vez vou conseguir disputar".

TRAJETÓRIA

Lutador desde os 11 anos de idade, Diogo já acumula mais de 50 medalhas e diversos troféus. Campeão brasileiro por duas vezes consecutivos, Diogo contou que o caratê fez com que ele se tornasse um jovem melhor.

"Antes do caratê eu não costumava dar muito ouvido ao que falavam para mim. Depois que entrei no esporte me tornei um filho melhor e um aluno melhor. O esporte mudou a minha vida, eu nunca imaginei que teria as oportunidades que estou tendo hoje".

Diogo é muito dedicado aos treinos e sonha em se profissionalizar na modalidade Crédito: Ricardo Medeiros