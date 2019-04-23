Capixabas brilham em competição de caratê nos Estados Unidos

As caratecas capixabas Tamillis Campi e Thais Muglia Crédito: Divulgação

As caratecas capixabas Tamillis Campi e Thais Muglia foram destaque do Open Internacional de Las Vegas, nos Estados Unidos, disputado no último final de semana. Elas conquistaram uma medalha de prata e uma de bronze, respectivamente, na competição.

Com uma trajetória de bons resultados recentes, Tamillis perdeu a final da categoria sênior - 50kg para Cheili Gonzalez, da Guatemala, em uma luta bastante disputada. A capixaba até marcou o primeiro ponto, mas acabou derrotada por 4 a 3.

“A Cheili é uma atleta muito experiente da minha categoria, já foi medalhista mundial e campeã pan-americana no ano passado. Ela é um pouco mais velha e experiente que eu, mas foi muito importante para mim lutar contra ela e fazer uma luta de igual para igual. Agora é manter o foco para os próximos campeonatos”, frisou Tamillis.

Já Thais, que teve em Las Vegas a sua primeira experiência internacional, ficou com a medalha de bronze na categoria kumite cadete + 54 kg, após vencer a norte-americana Katheleen Socomo na repescagem.

“Esse campeonato foi muito importante para ganhar experiência, eu amadureci muito vindo disputar essa competição. Lutei contra quatro atletas dos Estados Unidos e perdi apenas uma luta”, contou Thais.

Sul-Americano

Outro carateca contemplado pelo Bolsa Atleta que se prepara para entrar no tatame nos próximos dias é Bruno Conde, que, junto com Claudina Aguiar, foi convocado para a Seleção Brasileira que disputa o Sul-Americano da categoria, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Já em solo boliviano, Conde espera superar seus últimos resultados na competição para trazer o ouro para o Espírito Santo. “Este é meu último ano como sub-21 e espero fechar esse ciclo muito bem. Já tenho quatro medalhas em campeonatos sul-americanos e estou em busca da quinta", explicou o atleta que venceu a competição em 2016 e conquistou ainda uma prata, em 2015, e dois bronzes, em 2013 e 2017.

O chaveamento do atleta sairá na quarta-feira (24) e as disputas no campeonato no campeonato se iniciam nesta sexta-feira (26).

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta é um programa da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) de incentivo a atletas e paratletas de alto rendimento que, em 2019, beneficia 117 esportistas capixabas de diversas modalidades.