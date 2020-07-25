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Leonel Ximenes

Assembleia do ES aprova projeto que livra consumidor de contratos de fidelização

Se Casagrande sancionar a lei, empresas de telefonia e internet  não poderão multar usuário caso ele rompa contrato antes do fim do prazo

Públicado em 

25 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Empresas de TV por assinatura exigem fidelidade mínima dos seus clientes em seus contratos
Empresas de TV por assinatura exigem fidelidade mínima dos seus clientes Crédito: Divulgação
Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei, do deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos), que proíbe a prática de fidelização nos contratos de prestadoras de serviço de consumo no Espírito Santo. A proibição inclui contratos de telefonia e TV por assinatura. O projeto agora será submetido a sanção ou veto do governador Casagrande (PSB).
Atualmente, independentemente do motivo da rescisão contratual, é cobrado do consumidor, caso não cumpra o prazo de fidelidade, um multa por esse descumprimento.
“Acontece que em várias situações o motivo pelo encerramento do contrato antes do prazo de fidelização é a má prestação do serviço pela empresa contratada. Nesses casos, o consumidor fica desamparado no âmbito legal e no final é punido em duplicidade, pelo mau serviço prestado e pelo pagamento de multa”, argumenta Pazolini.
Segundo o parlamentar, o projeto de lei de sua iniciativa, que foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Assembleia, não é inconstitucional porque, segundo Pazolini, seguiu recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite aos legislativos estaduais legislar sobre essa matéria que diz respeito às relações de consumo.

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Ainda segundo o deputado do Republicanos, tal entendimento do STF foi firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.963, em sessão virtual encerrada no dia 26 de junho.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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