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Leonel Ximenes

As surpresas nos 10 anos de canonização de São José de Anchieta

Vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vem ao Espírito Santo celebrar a missa solene em honra ao santo

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 03:11

Públicado em 

05 mai 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, na cidade do Sul do ES
Conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, na cidade do Sul do ES Crédito: Maycon B. S.
A tradicional Festa Nacional de São José de Anchieta vai ganhar um significado especial ao comemorar os 10 anos de sua canonização e os 490 anos da memória do jesuíta. Entre os destaques, a presença do vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, que irá presidir a missa de encerramento, em 9 de junho, dia de São José de Anchieta.
O primeiro passo para as atividades será dado em 25 de maio, com a 10ª Romaria Luminosa que percorre as ruas de Anchieta, no trecho entre a Praia de Ubu e o Santuário. A festa é celebrada sempre nos meses de maio e junho, período que coincide com a Solenidade de Corpus Christi, uma data importante para a Igreja Católica e que está integrada à programação dos festejos.
A festa nacional tem início oficial no dia 29 de maio e se estende até o dia 8 de junho, com a programação de novena, missas, quermesse e peregrinações. Todas as novenas serão celebradas no Santuário, com a participação de uma comunidade diferente a cada dia. As celebrações serão concluídas com uma missa solene em 9 de junho.
Os fiéis poderão acompanhar as celebrações presencialmente ou por transmissão no canal oficial do TV Santuário de Anchieta, além do projeto cultural Viva Anchieta, que terá a segunda edição com entrevistas e participações especiais e exibição no Santuário e na TVE.
São José de Anchieta, O Apóstolo do Brasil, foi professor, boticário, autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros escritores da literatura brasileira.
Os visitantes também podem ter uma experiência enriquecedora que inclui a visita ao Santuário, onde poderão conhecer a vida do padroeiro, dos povos que ali viveram e da história do local, que conta com altares, esculturas e escritos originais da época.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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