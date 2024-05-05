As surpresas nos 10 anos de canonização de São José de Anchieta

Conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, na cidade do Sul do ES Crédito: Maycon B. S.

A tradicional Festa Nacional de São José de Anchieta vai ganhar um significado especial ao comemorar os 10 anos de sua canonização e os 490 anos da memória do jesuíta. Entre os destaques, a presença do vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia , que irá presidir a missa de encerramento, em 9 de junho, dia de São José de Anchieta.

O primeiro passo para as atividades será dado em 25 de maio, com a 10ª Romaria Luminosa que percorre as ruas de Anchieta, no trecho entre a Praia de Ubu e o Santuário. A festa é celebrada sempre nos meses de maio e junho, período que coincide com a Solenidade de Corpus Christi, uma data importante para a Igreja Católica e que está integrada à programação dos festejos.

A festa nacional tem início oficial no dia 29 de maio e se estende até o dia 8 de junho, com a programação de novena, missas, quermesse e peregrinações. Todas as novenas serão celebradas no Santuário, com a participação de uma comunidade diferente a cada dia. As celebrações serão concluídas com uma missa solene em 9 de junho.

Os fiéis poderão acompanhar as celebrações presencialmente ou por transmissão no canal oficial do TV Santuário de Anchieta, além do projeto cultural Viva Anchieta, que terá a segunda edição com entrevistas e participações especiais e exibição no Santuário e na TVE.

São José de Anchieta, O Apóstolo do Brasil, foi professor, boticário, autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros escritores da literatura brasileira.