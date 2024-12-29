As maiores vítimas da guerra no trânsito no ES

O acidente fatal entre um carro e uma moto em Marataízes Crédito: Adriano Maratimba

A violência no trânsito no Espírito Santo, que é mais fatal do que os homicídios , demonstra que um segmento é a maior vítima dos óbitos nas vias públicas: os motociclistas.

De janeiro a novembro, aconteceram 887 mortes nas vias do Estado – alta de 18,7% em relação a 2023, com 747. E desse total, 457 foram relacionadas a quem estava sobre duas rodas, o que equivale a 51,52% das ocorrências.

São mais de 80 acidentes fatais, em média, por mês, no Estado, perfazendo uma triste relação de 2,6 mortes, por dia, decorrentes de acidentes de trânsito

Para o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, há alguns condicionantes que levam a esse alto número. “Cada vez mais vemos pessoas que utilizam as motos para trabalhar, então ficam mais suscetíveis a acidentes relacionados com seu labor. Há também imprudência por quem conduz e por outros condutores de automóveis. Nas colisões, o motociclista é aquele que fica mais vulnerável”, constata.