As duas cidades que lideram em assassinatos de crianças e adolescentes no ES

Os municípios de Cariacica
e de Vila Velha
são os líderes de assassinatos de crianças e de adolescentes no Espírito Santo. Cada cidade teve nove homicídios no período de janeiro a julho deste ano.
Logo após vêm Serra
(cinco), Cachoeiro de Itapemirim (três) e São Mateus (três). Os municípios de Guarapari, Linhares, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Vitória tiveram dois registros, cada, de mortes de pessoas com idades entre 0 e 17 anos.
Quanto aos bairros, os líderes, com dois casos cada, estão em áreas vulneráveis, com a presença do tráfico de drogas e de guerras entre facções. São eles: Santa Rita (Vila Velha), Santa Rosa (Cariacica) e São José (Vitória).
As idades com mais ocorrências de crimes letais estão na faixa dos 15 aos 17 anos, fase em que muitos adolescentes acabam sendo cooptados pelo tráfico de drogas. As idades de 16 e de 17 têm a mesma quantidade de vítimas: 14. Já a faixa dos 15 anos teve nove mortes.
Com essa quantidade de crimes, o Estado
teve uma média de uma morte a cada quatro dias, aproximadamente.