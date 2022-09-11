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Leonel Ximenes

As duas cidades que lideram em assassinatos de crianças e adolescentes no ES

Neste ano, Estado teve média de uma morte a cada quatro dias neste segmento da população

Públicado em 

11 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Protesto contra a violência realizado na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os municípios de Cariacica e de Vila Velha são os líderes de assassinatos de crianças e de adolescentes no Espírito Santo. Cada cidade teve nove homicídios no período de janeiro a julho deste ano.
Logo após vêm Serra (cinco), Cachoeiro de Itapemirim (três) e São Mateus (três). Os municípios de Guarapari, Linhares, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Vitória tiveram dois registros, cada, de mortes de pessoas com idades entre 0 e 17 anos.

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Quanto aos bairros, os líderes, com dois casos cada, estão em áreas vulneráveis, com a presença do tráfico de drogas e de guerras entre facções. São eles: Santa Rita (Vila Velha), Santa Rosa (Cariacica) e São José (Vitória).
As idades com mais ocorrências de crimes letais estão na faixa dos 15 aos 17 anos, fase em que muitos adolescentes acabam sendo cooptados pelo tráfico de drogas. As idades de 16 e de 17 têm a mesma quantidade de vítimas: 14. Já a faixa dos 15 anos teve nove mortes.

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Com essa quantidade de crimes, o Estado teve uma média de uma morte a cada quatro dias, aproximadamente.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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