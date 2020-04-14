Arquidiocese de Vitória distribui 10 toneladas de alimentos aos carentes

Desde o início da pandemia do novo coronavírus
, os voluntários do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória distribuíram cerca de 10 toneladas de alimentos
. Mais de mil famílias foram contempladas com cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, sendo 200 em Vitória, 270 em Vila Velha, 300 em Cariacica e 300 no município da Serra.
As cestas básicas, distribuídas pelas paróquias
da Arquidiocese de Vitória, foram arrecadadas por meio de uma parceria entre o Vicariato, o Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) e a Associação Brasileira de Cardiologia.
Além disso, mais de 3 mil kits de higiene pessoal, marmitex e lanches foram distribuídos para a população de rua de Vitória, Serra e Cariacica.
Para estruturar essas doações, a Arquidiocese de Vitória
lançou a Campanha Condividir. Nela, a sociedade capixaba é chamada a ser solidária e ajudar com doações em dinheiro, que serão transformadas em compras de cestas básicas e materiais de limpeza para famílias carentes cadastradas nas paróquias.
As doações podem ser feitas via conta no bancos Banestes e Brasil, além do Picpay @Arquidiocese.Vitória.ES. Banestes S/A – Agência: 0104 – Conta corrente: 1834068; Banco do Brasil S/A – Agência: 021-3 – Conta corrente: 5287-6. CNPJ: 27.054.162/0001-69; Razão social: Mitra Arquidiocesana de Vitória
Uma outra novidade para quem quer acompanhar as notícias do setor social da igreja católica é que foram lançadas, na última semana, as redes sociais do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.
No Instagram @vicariato_vitoria e na página de Facebook Vicariato para Ação Social da Arquidiocese de Vitória você poderá acompanhar as notícias das 11 pastorais sociais e os 22 projetos sociais ligados à Arquidiocese.