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Leonel Ximenes

Arquidiocese de Vitória distribui 10 toneladas de alimentos aos carentes

Por causa da pandemia do coronavírus, mais de mil famílias foram contempladas com cestas básicas e produtos de higiene e limpeza na Região Metropolitana

Públicado em 

14 abr 2020 às 17:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cartaz da campanha de doação liderada pela Arquidiocese de Vitória
O cartaz da campanha de doação liderada pela Arquidiocese de Vitória Crédito: Reprodução
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os voluntários do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória distribuíram cerca de 10 toneladas de alimentos. Mais de mil famílias foram contempladas com cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, sendo 200 em Vitória, 270 em Vila Velha, 300 em Cariacica e 300 no município da Serra.
As cestas básicas, distribuídas pelas paróquias da Arquidiocese de Vitória, foram arrecadadas por meio de uma parceria entre o Vicariato, o Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) e a Associação Brasileira de Cardiologia.
Além disso, mais de 3 mil kits de higiene pessoal, marmitex e lanches foram distribuídos para a população de rua de Vitória, Serra e Cariacica.
Para estruturar essas doações, a Arquidiocese de Vitória lançou a Campanha Condividir. Nela, a sociedade capixaba é chamada a ser solidária e ajudar com doações em dinheiro, que serão transformadas em compras de cestas básicas e materiais de limpeza para famílias carentes cadastradas nas paróquias.

CONTAS PARA DOAÇÃO

As doações podem ser feitas via conta no bancos Banestes e Brasil, além do Picpay @Arquidiocese.Vitória.ES. Banestes S/A – Agência: 0104 – Conta corrente: 1834068; Banco do Brasil S/A – Agência: 021-3 – Conta corrente: 5287-6. CNPJ: 27.054.162/0001-69; Razão social: Mitra Arquidiocesana de Vitória
Uma outra novidade para quem quer acompanhar as notícias do setor social da igreja católica é que foram lançadas, na última semana, as redes sociais do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

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No Instagram @vicariato_vitoria e na página de Facebook Vicariato para Ação Social da Arquidiocese de Vitória você poderá acompanhar as notícias das 11 pastorais sociais e os 22 projetos sociais ligados à Arquidiocese.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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