Notas de Páscoa: Paróquia no ES homenageia frade morto com missa de corpo presente

Missa de corpo presente do frei CassianoCrédito: Reprodução da internet
No dia em que muitos cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, celebrou uma missa de corpo presente para homenagear o frei Cassiano de Amorim, que morreu aos 85 anos, no Sábado de Aleluia.
A SAUDADE QUE FICA
Na missa das 9h deste domingo (12), o caixão do religioso mineiro, que era agostiniano recoleto e chegou ao Estado nos anos 1980, estava próximo ao altar. O padre João, que presidiu a celebração, confortou os fiéis ao afirmar que a morte do frade foi justamente numa época de renovação e que deu novo sentido à palavra “saudade”: amor que fica.
Frei Cassiano morreu no Sábado de Aleluia aos 85 anos de idadeCrédito: Reprodução da internet
EXCEÇÃO PARA A COMUNHÃO
Embora tivesse muita gente ressabiada, algumas paróquias estiveram abertas para a entregar da hóstia aos fiéis. Mas com cautela: o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, recomendou distância segura entre as pessoas, para que não houvesse aglomeração, e máscaras de proteção.
COMUNHÃO COM REGRAS
Aliás, em nova circular às paróquias, o arcebispo autorizou que seja ministrada a comunhão aos fiéis durante a chamada Oitava de Páscoa, período de oito dias após a Páscoa, que começa hoje. Dom Dario recomenda aos ministros da Eucaristia que higienizem as mãos e evitem o contato físico, por causa da pandemia do coronavírus.
CHOCOLATE GARANTIDO
Chocolateiras profissionais e artesanais não quiseram perder vendas em pleno Domingo de Páscoa. Estavam com seus estabelecimentos abertos e faziam entregas. Tudo para adoçar a data cristã em um momento tão difícil para a humanidade.
RESSACA DO FIM DO MUNDO?
Leitor que aprecia o gênero garante: em suas lives, patrocinadas por uma cervejaria, os sertanejos Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e Gusttavo Lima tomaram todas durante o show. Até palavrão rolou. “Só faltaram beber o álcool em gel”, observa o leitor.
COM CARINHO, PARA O ELEITOR
Políticos deixaram mensagens de Feliz Páscoa a seus eleitores. Uma das mais elogiadas foi a do deputado Marcelo Santos, que simbolizava a ressurreição de Cristo.
ATITUDE CRISTÃ
Em uma praça de Jardim da Penha, cidadão pendurou garrafas com água e sabão para a assepsia. Todos são beneficiados, inclusive moradores de rua, que não têm acesso a condições dignas de higiene.
VOVÔS REBELDES
Ainda em Jardim da Penha, um boteco conhecido tem sido ponto de concentração do público acima dos 6.0. Nem parece que há pandemia. Alô, Guarda Municipal de Vitória!
ALGUÉM COM SAUDADE?
A segunda divisão do futebol capixaba marcou data para o retorno: dia 10 de outubro.
QUASE DE GRAÇA
Tem construtora no Estado que, neste mês de abril, está oferecendo aos cliente comprar um apartamento com sinal de apenas R$ 20 (isso mesmo!) e o pagamento da primeira parcela da entrada com a construtora para junho. Tudo para não perder a venda.
CORONAVÍRUS NO AR
Segundo o aplicativo Flight Radar 24, de monitoramento de voos, o Aeroporto de Vitória terá apenas seis decolagens e o mesmo número de pousos amanhã (13). Isso se nenhum deles for cancelado de última hora.
COMPRANDO E AMANDO
Cenas que ocorreram neste fim de semana num supermercado na Praia da Costa. Um casal, com máscaras, trocava calorosos abraços, como se não houvesse amanhã (valei-me!) em meio às compras.
VOVÔ EM PERIGO
Outro casal, também com a proteção no rosto, cumprimentou um vovô (com máscara), e o homem aconselhou o idoso: “Não esquece de usar o álcool em gel, tá?”
ALÔ, BOLSONARO!
Por que Itália, EUA (do seu amigo Trump), Alemanha e outros países estão pedindo para que seus cidadãos abandonem imediatamente o Brasil?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.