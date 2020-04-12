Notas de Páscoa: Paróquia no ES homenageia frade morto com missa de corpo presente

Missa de corpo presente do frei Cassiano Crédito: Reprodução da internet

No dia em que muitos cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, celebrou uma missa de corpo presente para homenagear o frei Cassiano de Amorim, que morreu aos 85 anos, no Sábado de Aleluia.

A SAUDADE QUE FICA

Na missa das 9h deste domingo (12), o caixão do religioso mineiro, que era agostiniano recoleto e chegou ao Estado nos anos 1980, estava próximo ao altar. O padre João, que presidiu a celebração, confortou os fiéis ao afirmar que a morte do frade foi justamente numa época de renovação e que deu novo sentido à palavra “saudade”: amor que fica.

Frei Cassiano morreu no Sábado de Aleluia aos 85 anos de idade Crédito: Reprodução da internet

EXCEÇÃO PARA A COMUNHÃO

Embora tivesse muita gente ressabiada, algumas paróquias estiveram abertas para a entregar da hóstia aos fiéis. Mas com cautela: o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, recomendou distância segura entre as pessoas, para que não houvesse aglomeração, e máscaras de proteção.

COMUNHÃO COM REGRAS

Aliás, em nova circular às paróquias, o arcebispo autorizou que seja ministrada a comunhão aos fiéis durante a chamada Oitava de Páscoa, período de oito dias após a Páscoa, que começa hoje. Dom Dario recomenda aos ministros da Eucaristia que higienizem as mãos e evitem o contato físico, por causa da pandemia do coronavírus.

CHOCOLATE GARANTIDO

Chocolateiras profissionais e artesanais não quiseram perder vendas em pleno Domingo de Páscoa. Estavam com seus estabelecimentos abertos e faziam entregas. Tudo para adoçar a data cristã em um momento tão difícil para a humanidade.

RESSACA DO FIM DO MUNDO?

Leitor que aprecia o gênero garante: em suas lives, patrocinadas por uma cervejaria, os sertanejos Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e Gusttavo Lima tomaram todas durante o show. Até palavrão rolou. “Só faltaram beber o álcool em gel”, observa o leitor.

COM CARINHO, PARA O ELEITOR

Políticos deixaram mensagens de Feliz Páscoa a seus eleitores. Uma das mais elogiadas foi a do deputado Marcelo Santos, que simbolizava a ressurreição de Cristo.

ATITUDE CRISTÃ

Em uma praça de Jardim da Penha, cidadão pendurou garrafas com água e sabão para a assepsia. Todos são beneficiados, inclusive moradores de rua, que não têm acesso a condições dignas de higiene.

VOVÔS REBELDES

Ainda em Jardim da Penha, um boteco conhecido tem sido ponto de concentração do público acima dos 6.0. Nem parece que há pandemia. Alô, Guarda Municipal de Vitória!

ALGUÉM COM SAUDADE?

A segunda divisão do futebol capixaba marcou data para o retorno: dia 10 de outubro.

QUASE DE GRAÇA

Tem construtora no Estado que, neste mês de abril, está oferecendo aos cliente comprar um apartamento com sinal de apenas R$ 20 (isso mesmo!) e o pagamento da primeira parcela da entrada com a construtora para junho. Tudo para não perder a venda.

CORONAVÍRUS NO AR

Segundo o aplicativo Flight Radar 24, de monitoramento de voos, o Aeroporto de Vitória terá apenas seis decolagens e o mesmo número de pousos amanhã (13). Isso se nenhum deles for cancelado de última hora.

COMPRANDO E AMANDO

Cenas que ocorreram neste fim de semana num supermercado na Praia da Costa. Um casal, com máscaras, trocava calorosos abraços, como se não houvesse amanhã (valei-me!) em meio às compras.

VOVÔ EM PERIGO

Outro casal, também com a proteção no rosto, cumprimentou um vovô (com máscara), e o homem aconselhou o idoso: “Não esquece de usar o álcool em gel, tá?”

ALÔ, BOLSONARO!