Após vencer câncer, menino volta a campo para buscar troféu em Vitória

Luiz Otávio quando fazia tratamento no hospital Crédito: Divulgação

Após superar uma leucemia descoberta aos 10 anos, um garoto voltou aos treinos para fazer o que mais gosta: jogar futebol. Luiz Otávio Marques, de 14 anos, vai a campo neste sábado (6) para disputar a 4ª Copa Federal de Futebol em Vitória .

Luiz é goleiro da equipe do Santa Mil, do Núcleo Serra do projeto Capixaba Instituto Social. O instituto promove há alguns anos o torneio para reunir os atletas que treinam nos cinco polos do instituto em Vitória, Serra e Aracruz. A competição reunirá 150 atletas das categorias sub-15 e sub-17, divididos em cinco equipes, e será realizada no Parque Pedra da Cebola.

Em abril de 2020, Luiz Otávio tinha começado a treinar com a equipe do projeto há pouco tempo, quando as atividades foram paralisadas por conta do crescimento da pandemia de Covid-19

Repentinamente, ele passou a sentir muita fraqueza, dores nos ossos e sono durante o dia. Após fazer um exame de sangue veio o alerta, com taxas bastante alteradas, e os médicos o enviaram diretamente para a internação. Dali em diante, foram anos muito difíceis para a família.

Na mesma semana em que o garoto foi internado, o avô materno também foi para o hospital, infectado pelo coronavírus e morreu poucos dias depois. Uma grande perda para Luiz, que era bastante ligado ao avô.

A mãe, Lorraine Marques, contou que o diagnóstico foi do tipo mais grave de leucemia, o que gerou uma sequência de várias internações, muitas medicações, além de tratamento de rádio e quimioterapia. A leucemia é um dos quatro grandes grupos de cânceres que acometem o sangue e ela afeta os glóbulos brancos, as células que compõem nosso sistema de defesa.

Luiz Otávio atuando como goleiro Crédito: Divulgação

Mas ele superou e a cura chegou. Em abril de 2023, na consulta em que recebeu a notícia de que estava curado, Luiz Otávio foi liberado para voltar a jogar futebol. Ele segue sendo acompanhado periodicamente e não pode exagerar na carga de exercícios.

"Foi muito bom quando ouvi que eu estava curado e que poderia realizar meu sonho de jogar bola", comentou o adolescente.

O OBJETIVO DO PROJETO SOCIAL

A 4ª Copa Federal reunirá adolescentes e jovens do Capixaba Instituto Social, que utiliza o esporte como meio para atraí-los e tem foco em orientar e apoiar com bons exemplos de vida e a possibilidade de alcançar experiências profissionais.

A Associação Colega da Federal, apoiada pelo Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo, é um dos patrocinadores da iniciativa. Para o presidente da associação, Fabrício Sabaini, o esporte é um atrativo para que eles possam se aproximar do jovem no dia a dia.