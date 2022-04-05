Acredite! É tanta mentira que o ES tem o seu Ponto dos Mentirosos

O Ponto dos Mentirosos em Santa Cruz, Aracruz, que é cuidado pela comunidade Crédito: Divulgação

A mentira certamente surgiu com os primeiros seres humanos na Terra. É uma prática tão antiga que mereceu até um cantinho especial para quem a pratica diariamente no distrito de Santa Cruz, em Aracruz , onde os pescadores mantêm a tradição milenar no Ponto dos Mentirosos, uma pequena praça multicolorida no balneário.

Morador do distrito, o professor, mergulhador e pescador nas horas vagas Jorge Augusto Curto de Oliveira, de 57 anos, conta que o ponto, localizado à beira do Rio Piraqueaçu, foi criado há cerca de 45 anos por pescadores que ficavam “proseando”, embaixo de uma castanheira, à espera dos colegas que saíam para pescar.

No final da tarde, os que vieram do mar e os que ficavam na terra começavam a contar vantagem, incluindo quem capturou o maior, mais pesado e mais belo pescado, numa verdadeira competição de mentirosos.

“Os que não iam pescar ficavam no ponto contando anedotas, de quem fisgou o peixe maior, ou contando histórias que tinham acontecido em pescarias antigas”, explica Jorginho, como é mais conhecido.

O Ponto dos Mentirosos no litoral capixaba fez tanto sucesso que a ideia foi copiada em Caraíva, levada por pescadores capixabas de Santa Cruz que têm parentes na cidade do Sul da Bahia . Os sites especializados em turismo citam o ponto baiano como atração que merece ser visitada pelos turistas.

No passado, o ponto também era frequentado pelos funcionários da balsa que operava na região de Santa Cruz Enquanto esperavam a partida da embarcação, os tripulantes e passageiros, certamente influenciados pela tradição local, também ficavam contando mentiras e mais mentiras.

O Ponto dos Mentirosos logo que foi criado Crédito: Divulgação

Por sinal, Onofre Miguel de Oliveira e Genésio Salvadeo, os donos das balsas, são lembrados como precursores do ponto, por contarem muitas histórias de pescadores para quem se dispusesse a ouvi-las e, claro, acreditar nelas. Ou fingir que acreditavam.