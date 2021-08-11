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Britney Spears irá se afastar das redes sociais devido a 'mentiras horríveis'

Cantora compartilhou desabafo sobre as notícias que circulam sobre ela: 'O mundo pode ser um lugar horrível'

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 08:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 08:28
Britney Spears em apresentação no concerto iHeartRadio Jingle Ball no Staples Center, Los Angeles
Britney Spears em apresentação no concerto iHeartRadio Jingle Ball no Staples Center, Los Angeles Crédito: Mario Anzuoni/Reuters
Britney Spears, de 39 anos de idade, anunciou, nesta segunda-feira, 9, que irá se afastar das redes sociais. No Instagram, a cantora declarou que isso se deve às "mentiras horríveis e maldosas" da imprensa.
A publicação mostra um vídeo do escritor de culinária Jake Cohen fazendo um lanche de abacate. Na legenda, a artista explicou que gostava de compartilhar a vida em um lugar que se sentia segura, mas isso mudou.
"Em um sistema que me senti completamente sem esperança por tanto tempo, pelo menos tenho uma plataforma para compartilhar!", iniciou. Em seguida, Spears mencionou a música Kill 'Em With Kindness, de Selena Gomez.
"'O mundo pode ser um lugar horrível, eu sei disso, você sabe disso. Mate-os com bondade'. Infelizmente as notícias têm sido bem desagradáveis, dizendo mentiras horríveis e maldosas sobre mim. Então, vou postar um pouco menos de agora em diante", afirmou.
Sobre o vídeo do lanche compartilhado, ela explicou: "Isso foi a coisa mais legal que eu já vi na minha vida e me inspirou a assumir uma nova paixão na área de culinária! Deus te abençoe, gente bonita", finalizou.
Atualmente, Britney iniciou procedimentos legais para revogar a polêmica tutela do pai, que controla as finanças dela. A cantora também pediu que ele seja substituído por um contador independente, Jason Rubin. Mathew Rosengart, que recentemente assumiu a defesa da artista, garantiu que tomaria medidas "agressivas e rápidas" para afastar Jamie Spears, após um comovente testemunho de Britney em um tribunal de Los Angeles.

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