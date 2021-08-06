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'Um dia histórico', diz Britney Spears após ganhar seu primeiro tablet

Cantora comemorou ter o aparelho nas redes sociais

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:33
A cantora Britney Spears em selfie publicada em sua rede social
A cantora Britney Spears em selfie publicada em sua rede social Crédito: Britney Spears no Instagram
A cantora Britney Spears, 39, compartilhou nesta quinta-feira (5) que ganhou seu primeiro tablet. "Ok, pessoal, ótimas notícias. Eu ganhei meu primeiro iPad hoje", disse a artista sobre o aparelho da Apple. "Estou tão animada", continuou em seu Instagram.
Ela comenta que embora seus filhos, Sean Preston, 15, e Jayden James, 14, já tenham um tablet, ela nunca teve um. "Este é apenas um dia histórico", continuou a artista dona de sucessos como "Toxic" e "...Baby One More Time".
"Sempre tive um pequeno telefone, mas agora este iPad está nas minhas mãos e sinto que a minha vida está mudando à medida que falamos, e estou muito entusiasmada", afirmou. Ao fim do vídeo, ela recriou a cena do teste de sobriedade do filme "Missão Madrinha de Casamento" (2011).
"Eu poderia fazer isso se estivesse bêbada, hein?", brincou a artista. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Minha vida parece diferente com um iPad. Eu nunca tive um antes! Fiquei orgulhosa dos meus sapatos novos no final... tive que recriar a cena de 'Missão Madrinha de Casamento'".
Em outra publicação, ela gravou um vídeo para atualizar seus fãs e seguidores sobre como está se sentindo. "Sei que muitos de vocês estão se perguntando como eu estou. Já que agora tudo foi exposto e vocês sabem da minha situação, quero avisar que as coisas estão bem melhores do que eu imaginei que fossem estar."
Recentemente, a artista teve um avanço importante no processo para substituir seu pai, Jamie Spears, 69, em sua tutela. Matthew Rosengart, novo advogado da artista, conseguiu adiantar a audiência para sancionar um novo tutor.
Segundo o The Sun, a audiência agora será dia 29 de setembro, e antes a situação legal de Spears sobre os bens da filha não seriam discutidos até dezembro, mas Rosengart trabalhou "agressivamente" para conseguir isso.
"Esta é considerada uma grande vitória para Britney, sua equipe e a audiência será um grande dia para ela", disse uma fonte próxima da cantora para a imprensa internacional. Após o avanço na ação, o advogado falou e agradeceu à cantora por sua coragem e firmeza.
"Quero agradecer a seus fãs que a apoiaram nas redes sociais e em todo o mundo. Ela merece e agradece. Menos de duas semanas atrás prometemos que, após 13 anos de status quo, minha empresa e eu agiríamos de forma agressiva e expedita para apresentar uma petição para suspender e remover James P. Spears", disse.

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"Agora é uma questão de registro público e hoje no tribunal, anunciei à juíza Penny que o fizemos em menos de duas semanas. Estamos ansiosos para litigar da forma em tribunal", concluiu. Na ação, a artista e seus advogados pediram através de documentos judiciais que um novo profissional, chamado Jason Rubin, fosse nomeado como responsável na tutela.
Segundo os documentos, Rubin teria "toda autoridade financeira para administrar o patrimônio da cantora". Além disso, o veículo afirma que ele também poderia tomar decisões sobre cuidados de saúde e administras bens imóveis da artista.
No entanto, esses documentos podem entrar em conflito com Jodi Montgomery, que atualmente é responsável por tomar as decisões pessoais de Britney. Os documentos também afirmam que Rubin pode processar ordens de restrição de assédio civil, que parecem ser dirigidas ao pai da artista.

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