'Um dia histórico', diz Britney Spears após ganhar seu primeiro tablet

A cantora Britney Spears em selfie publicada em sua rede social Crédito: Britney Spears no Instagram

A cantora Britney Spears, 39, compartilhou nesta quinta-feira (5) que ganhou seu primeiro tablet. "Ok, pessoal, ótimas notícias. Eu ganhei meu primeiro iPad hoje", disse a artista sobre o aparelho da Apple. "Estou tão animada", continuou em seu Instagram.

Ela comenta que embora seus filhos, Sean Preston, 15, e Jayden James, 14, já tenham um tablet, ela nunca teve um. "Este é apenas um dia histórico", continuou a artista dona de sucessos como "Toxic" e "...Baby One More Time".

"Sempre tive um pequeno telefone, mas agora este iPad está nas minhas mãos e sinto que a minha vida está mudando à medida que falamos, e estou muito entusiasmada", afirmou. Ao fim do vídeo, ela recriou a cena do teste de sobriedade do filme "Missão Madrinha de Casamento" (2011).

"Eu poderia fazer isso se estivesse bêbada, hein?", brincou a artista. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Minha vida parece diferente com um iPad. Eu nunca tive um antes! Fiquei orgulhosa dos meus sapatos novos no final... tive que recriar a cena de 'Missão Madrinha de Casamento'".

Em outra publicação, ela gravou um vídeo para atualizar seus fãs e seguidores sobre como está se sentindo. "Sei que muitos de vocês estão se perguntando como eu estou. Já que agora tudo foi exposto e vocês sabem da minha situação, quero avisar que as coisas estão bem melhores do que eu imaginei que fossem estar."

Recentemente, a artista teve um avanço importante no processo para substituir seu pai, Jamie Spears, 69, em sua tutela. Matthew Rosengart, novo advogado da artista, conseguiu adiantar a audiência para sancionar um novo tutor.

Segundo o The Sun, a audiência agora será dia 29 de setembro, e antes a situação legal de Spears sobre os bens da filha não seriam discutidos até dezembro, mas Rosengart trabalhou "agressivamente" para conseguir isso.

"Esta é considerada uma grande vitória para Britney, sua equipe e a audiência será um grande dia para ela", disse uma fonte próxima da cantora para a imprensa internacional. Após o avanço na ação, o advogado falou e agradeceu à cantora por sua coragem e firmeza.

"Quero agradecer a seus fãs que a apoiaram nas redes sociais e em todo o mundo. Ela merece e agradece. Menos de duas semanas atrás prometemos que, após 13 anos de status quo, minha empresa e eu agiríamos de forma agressiva e expedita para apresentar uma petição para suspender e remover James P. Spears", disse.

"Agora é uma questão de registro público e hoje no tribunal, anunciei à juíza Penny que o fizemos em menos de duas semanas. Estamos ansiosos para litigar da forma em tribunal", concluiu. Na ação, a artista e seus advogados pediram através de documentos judiciais que um novo profissional, chamado Jason Rubin, fosse nomeado como responsável na tutela.

Segundo os documentos, Rubin teria "toda autoridade financeira para administrar o patrimônio da cantora". Além disso, o veículo afirma que ele também poderia tomar decisões sobre cuidados de saúde e administras bens imóveis da artista.