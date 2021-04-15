Pedro Bial diz que precisaria de detector de mentiras para entrevistar Lula

O jornalista e apresentador Pedro Bial Crédito: TV Globo

Pedro Bial, 63, foi um dos convidados do Manhattan Connection desta quarta-feira (14). O jornalista, conhecido não só por sua trajetória como repórter, correspondente internacional e apresentador do BBB, mas também por estar a frente do programa de entrevistas "Conversa com Bial", polemizou e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após a participação na atração da TV Cutura.

Ao ser questionado por Lucas Mendes, 76, se havia algum convidado que não iria ao seu talk show, Bial disse que Lula afirmou que gostaria de ser entrevistado por ele. "O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", disse o jornalista, se referindo a necessidade de usar um detecor de mentiras para falar com o ex-presidente.

A fala foi considerada desrespeitosa não só por anônimos, mas também por famosos, que usaram as redes sociais para se manifestar contra a forma grosseira como Bial se referiu a Lula. Alguns internautas resgataram vídeos antigos que mostram o jornalista dizendo que o golpe militar pode ser entendido como "revolução" ou "contragolpe. Já um outro questionou: "Pedro Bial tem medo de enfrentar Lula ao vivo. precisa manter o poder de editar as respostas?".

Já entre as celebridades, umas das primeiras a se manifestar foi o ator José de Abreu, que desafiou Bial. "Hei Bial foi revolução, golpe ou contragolpe? Precisa usar polígrafo?", se referindo a um vídeo no qual o jornalista conversa sobre o tema em entrevista a Jô Soares.

O crítico de cinema Pablo Villaça disse que "Pedro Bial está para o jornalismo assim como Olavo de Carvalho está para a filosofia". Já Felipe Neto aproveitou para destacar porque não aceitou conceder entrevista ao jornalista.