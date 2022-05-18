A feira que quer faturar R$ 50 milhões em apenas 3 dias no ES

Considerada a maior feira capixaba do setor metalmecânico, a MEC Show, que será realizada de 2 a 4 de agosto no Pavilhão de Carapina, tem planos ambiciosos, após dois anos de paralisação por causa da pandemia
. A meta é movimentar cerca de R$ 50 milhões em negócios e atrair pelo menos 15 mil visitantes.
Para atrair tanta gente e faturar mais, a MEC Show, que nesta edição comemora 15 anos, ampliou a planta do evento em 30% e terá a participação de mais de 250 marcas e expositores. A feira traz as últimas tendências e tecnologias de ponta para a indústria
Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado (Sindifer), Luis Cordeiro destaca que a feira será realizada em um momento promissor para o Espírito Santo
. "Estamos com uma expectativa enorme. Ela acontece em um momento muito bom, de retomada de eventos presenciais. Temos uma carteira de investimentos muito expressiva até 2026, catalogados na ordem de R$ 66 bilhões. Então são muitas oportunidades”.
O crescimento foi puxado principalmente pela indústria de transformação (15,2%), e a metalurgia foi o setor que mais cresceu (24,1%), seguido dos produtos de minerais não-metálicos (17,2%) e da celulose (13,8%).