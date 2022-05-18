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Leonel Ximenes

A feira que quer faturar R$ 50 milhões em apenas 3 dias no ES

E atrair pelo menos 15 mil visitantes após dois anos de ausência por causa da pandemia

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 12:03

Públicado em 

18 mai 2022 às 12:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A MEC Show 2022 terá a participação de mais de 250 marcas e expositores
A MEC Show 2022 terá a participação de mais de 250 marcas e expositores Crédito: Descubra o ES
Considerada a maior feira capixaba do setor metalmecânico, a MEC Show, que será realizada de 2 a 4 de agosto no Pavilhão de Carapina, tem planos ambiciosos, após dois anos de paralisação por causa da pandemia. A meta é movimentar cerca de R$ 50 milhões em negócios e atrair pelo menos 15 mil visitantes.
Para atrair tanta gente e faturar mais, a MEC Show, que nesta edição comemora 15 anos, ampliou a planta do evento em 30% e terá a participação de mais de 250 marcas e expositores. A feira traz as últimas tendências e tecnologias de ponta para a indústria

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Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado (Sindifer), Luis Cordeiro destaca que a feira será realizada em um momento promissor para o Espírito Santo. "Estamos com uma expectativa enorme. Ela acontece em um momento muito bom, de retomada de eventos presenciais. Temos uma carteira de investimentos muito expressiva até 2026, catalogados na ordem de R$ 66 bilhões. Então são muitas oportunidades”.
Segundo o IBGE, no ano passado a indústria capixaba cresceu acima da média nacional. A produção industrial aumentou 4,9% no Espírito Santo em relação ao ano anterior, enquanto o país avançou 3,9%. Foi o primeiro saldo positivo na indústria capixaba desde 2017 (1,7%) e o melhor desempenho desde 2014 (5,6%).

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O crescimento foi puxado principalmente pela indústria de transformação (15,2%), e a metalurgia foi o setor que mais cresceu (24,1%), seguido dos produtos de minerais não-metálicos (17,2%) e da celulose (13,8%).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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