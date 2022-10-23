A beleza da arte contra o horror da poluição em Vila Velha

Um grupo de cinco artistas do Coletivo Criativo Prainha
, de Vila Velha, começou nesta semana a pintar bueiros com a mensagem "O Mar Nasce Aqui". O objetivo é denunciar o ato (mal-educado) de jogar detritos no escoadouro do bairro.
O primeiro bueiro pintado está localizado em frente a um restaurante próximo à entrada do Convento da Penha
. O local sofre constantes entupimentos e parte da sujeira depositada ali escoa para o mar, contribuindo para a poluição da Baía de Vitória.
“Essa intervenção faz parte de um conjunto de pequenas ações do Coletivo Criativo Prainha para humanizar nossa área. Queremos que as pessoas tenham consciência de reduzir os resíduos que vão parar nos bueiros e queremos exterminar pontos viciosos de depósito inadequado de resíduos em nossas esquinas. Aos poucos, vamos colorindo nossos espaços”, explica Celso Adolfo, um dos artistas que estão participando da ação.
O projeto terá continuidade. A próxima ação do coletivo de artistas, na semana que vem, será pintar o meio-fio e os canteiros das pracinhas da Prainha de cores diferentes. Na intervenção, eles escreverão trechos de poesias de autores de Vila Velha
.
Outros bueiros, localizados no circuitos dos bares da Rua Luciano das Neves, também na Prainha, serão pintados. “Nestes locais fica muito lixo depositado e a gente precisa conscientizar bastante. Aqui temos histórico de inundações e não dá para ficar brincando”, adverte Adolfo, que está fazendo o trabalho com Mônica Boiteux, Ana Dornelas, Marcelo Souto e Felipe Facine.