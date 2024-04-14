Vitória tem tudo para ser a capital nacional do esporte outdoor

Vivemos em um paraíso e nem sempre temos a devida percepção de tamanho privilégio. A cidade de Vitória é uma pintura, uma verdadeira obra de arte da natureza, enriquecida por belíssimas praças e jardins. Aliás, o Espírito Santo é todo muito bonito, mas a Capital em especial é a genuína cidade maravilhosa, bem propícia para atividades ao ar livre, e não por acaso tem sido palco de importantes competições esportivas.

O esporte outdoor é uma tendência crescente mundo afora, num processo acelerado pelo pós-pandemia. Temos aqui a oportunidade de praticar diversas modalidades: natação, futevôlei, vôlei de praia, bike, surf, triathlon, beach tennis, canoa havaiana, pesca submarina, pesca oceânica, kitesurf, parapente, montanhismo, windsurf, vela... haja fôlego!

Na própria Capital ou a uma distância inferior a uma hora de viagem, são inúmeras as oportunidades a que temos acesso para praticar atividade física, numa grande academia ao ar livre.

A prática de esporte faz parte de um movimento crescente de busca pela qualidade de vida, contribuindo diretamente para a saúde, o bem-estar físico e mental, com a produção de endorfina, hormônio produzido naturalmente pelo cérebro e estimulado pela atividade física. Sua liberação na circulação sanguínea gera sensação de prazer, bom humor, motivação e felicidade. Não é meme: quem malha é mais feliz.

A busca pelo bem-estar e pela longevidade com qualidade de vida é um fenômeno observado em todo o mundo. Qualidade de vida significa equilíbrio entre trabalho e lazer, alimentação saudável, mindfullness, trabalho com propósito, a busca pelo autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal: todos esses temas têm sido cada vez mais presentes nas conversas e nas prioridades das pessoas.

Assim como somos conhecidos pela moqueca capixaba, pelas rochas ornamentais e pelas grandes indústrias como Vale e Arcelor, podemos sim ganhar notoriedade como a Capital Nacional dos Esportes Outdoor.

Corredores da Dez Milhas Garoto na Terceira Ponte Crédito: Divulgação

Precisamos inclusive nos apropriar dessa marca rapidamente, antes que alguma outra cidade o faça. É mais um traço da nossa identidade, que certamente contribuirá para atrair novos talentos para nossas cidades, além de investimentos, e uma reputação que aumentará ainda mais o orgulho do capixaba, sem falar obviamente no impacto positivo na saúde e no bem-estar da população.

O Espírito Santo já é o Estado com maior expectativa de vida aos 60 anos, segundo estudo divulgado em março pelo IBGE. O levantamento mostra que as pessoas com 60 anos no Estado vivem, em média, mais 24,8 anos, número acima da média nacional, que é de 23 anos. Superamos Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. Um indicador excelente, sem dúvida.

Todas essas possibilidades de esportes outdoor podem parecer tão óbvias e naturais para nós, moradores daqui, que muitas vezes não nos atinamos para a oportunidade que o esporte também pode trazer para dinamizar a economia da nossa cidade e do nosso Estado.

Sim, esporte também é business! E um business que só cresce! Essa atividade econômica está presente nos materiais esportivos, na ocupação da rede hoteleira, no movimento dos restaurantes, na indústria da moda, de alimentos e suplementos, vitaminas, academias, além da medicina do esporte, entre outras. No Brasil, a indústria do esporte movimenta em média R$ 31 bilhões por ano, segundo estimativa da ESPM.

No Espírito Santo, já contamos com grandes eventos esportivos como: Triathlon Capixaba de Ferro, Dez Milhas Garoto, Mundial de Parapente, Panamericano de Canoa Havaiana, Maratona de Vitória, Travessia Areia Preta-Peracanga, Travessia de Vitória, Travessia João Moreno, Desafio Vitoria – Anchieta, Corrida da Penha, Corrida Água e Vida Cesan, Torneio de Pesca Oceânica do Iate Clube, Mundial de Pesca Oceânica. São muitos os eventos, que ganham cada vez mais adeptos, proporcionando saúde e lazer para quem pratica e diversão também para quem assiste.

A prática esportiva já está inclusive sendo considerada no mercado imobiliário. Existe uma certificação internacional, chamada de Certificação Fitwell, para empreendimentos de alta qualidade, focado em saúde pública, mental e produtividade pessoal.

Essa certificação foi desenvolvida pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC) e pelo General Services Administration (GSA) nos EUA. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de empreendimentos saudáveis que melhoram a saúde e o bem-estar dos seus moradores. CEO da Nazca, Breno Peixoto tem a certificação em empreendimentos da empresa, que avalia itens do prédio, se possibilitam ou não a prática de esportes, como natação, hidroginástica, futebol, vôlei, basquete, musculação, ioga entre outros.