Apesar do calor, 32° Dez Milhas Garoto é marcada por festa e animação

32° Dez Milhas Garoto teve brasileiro como vencedor no masculino Crédito: Ricardo Medeiros

Chegou ao fim mais uma Dez Milhas Garoto. Com um vencedor brasileiro em sua 32° edição , a corrida de rua mais tradicional do calendário capixaba foi um verdadeiro sucesso. Foram mais de 13 mil participantes que disputaram a prova e puderam aproveitar a bela vista da Capital do Estado e a festa na linha de chegada. No entanto, os corredores tiveram que enfrentar um calor intenso para completar o trajeto.

Alguns atletas não conseguiram terminar a prova por conta do clima e tiveram que ser atendidos. Outros, passaram mal na linha de chegada após um extremo esforço. Apesar disso, muitas pessoas estiveram nas Dez Milhas Garoto para se divertir e prestigiar um dos eventos mais aguardados do ano.

É o caso dos capixabas Hygor Melo Ribeiro, 36, e Raphael Moraes Cunha, 32, que vieram fantasiados de Capitão América e Homem Aranha, respectivamente. "O Raphael me convidou para vir correr, eu tinha essa fantasia que eu ganhei de um rapaz do Rio de Janeiro, aí a gente veio participar e brincar com a galera, foi uma energia maravilhosa", contou Hygor, que não se incomodou com o forte sol, apesar da roupa.

Hygor (esquerda) e Raphael (direita) foram fantasiados para a corrida Crédito: Breno Coelho

Raphael, que veio fantasiado de Homem-Aranha, herói dos quadrinhos, brincou com a situação. "Eu vim com essa fantasia para tentar encontrar a Mary Jane (namorada do personagem) mas não deu (risos). O que vale é a alegria, a festa da galera, parabéns a todos os participantes e até o próximo ano que vão ter mais participantes da Marvel", declarou.

Quem não veio fantasiado mas também se divertiu nas Dez Milhas Garoto foi a Renata Simões. "Foi ótimo (a corrida), apesar do sol quente foi muito boa mesmo, a energia é ótima, foi maravilhoso. Já corri várias vezes e cada vez parece que é a primeira vez que eu corro", afirmou Renata, que afirmou que estará na corrida ano que vem.

Brasil no topo

A 32° Dez Milhas Garoto terminou com brasileiro no topo do pódio. Altobeli da Silva terminou a prova em 50m24s e se sagrou campeão do pelotão de elite masculino. Na elite feminina, a tradição queniana prevaleceu com a vitória de Scholastica Jepkemboi, que cruzou a linha de chegada em 58m24s.

O capixaba Alequessandro Paula da Silva representou bem o Espírito Santo e ficou no quinto lugar, também subindo no pódio. Ele completou o trajeto com o tempo de 51m28s, resultado que o colocou como o melhor corredor capixaba no pelotão de elite. Leonardo de Mello, com 41m05s, e Jessica Gabrieli, com 55m14s, foram os vencedores na categoria cadeirantes masculino e feminino, respectivamente.

Imagens da 32° edição das Dez Milhas Garoto