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Corrida no ES

É do Brasil! Pelo 2° ano as Dez Milhas Garoto é vencida por brasileiro

No pelotão de elite, tivemos um capixaba no pódio da categoria masculino. Alequesandro Paula da Silva ficou em 5° e terminou como melhor atleta do Espírito Santo entre os corredores de elite
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

24 set 2023 às 11:10

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 11:10

O campeão do pelotão de elite masculino foi Altobeli da Silva, que fechou a prova com o tempo de 50m24s
O campeão do pelotão de elite masculino foi Altobeli da Silva, que fechou a prova com o tempo de 50m24s Crédito: Ricardo Medeiros
É do Brasil! Pelo segundo ano consecutivo as Dez Milhas Garoto é vencida por um corredor brasileiro. O campeão do pelotão de elite masculino foi Altobeli da Silva, que fechou a prova com o tempo de 50m24s.
"Estou muito contente, foi uma prova difícil por conta do calor, mas eu treino com todo tipo de clima, gosto de me preparar para o mais difícil", afirmou Altobeli, que pretende voltar ano que vem para defender o título.
32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro como vencedor no masculino
32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro Altobeli como vencedor no masculino Crédito: Ricardo Medeiros
Em segundo lugar, o também brasileiro Giovani dos Santos, que venceu em 2022, fechou em 50m49s. "É um resultado muito importante para mim, ano passado eu ganhei e esse ano eu vim para fazer o meu melhor, e o meu melhor foi ser vice-campeão, estou muito feliz e agora é descansar e trabalhar para a próxima", declarou. 
32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro como vencedor no masculino
Giovani dos Santos venceu a prova em 2022 Crédito: Ricardo Medeiros
No pelotão de elite, tivemos um capixaba no pódio da categoria masculino. Alequesandro Paula da Silva ficou em 5° e terminou como melhor atleta do Espírito Santo entre os corredores de elite. "Fiquei muito satisfeito em ter representado o estado dessa forma,  de ter sido o melhor capixaba nas Dez Milhas em 2023, venho me dedicando bastante para alcançar minhas metas e resultados e tenho sido abençoado", celebrou.
32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro como vencedor no masculino
Alequessandro foi o melhor capixaba no pelotão de elite masculino Crédito: Ricardo Medeiros
No feminino, a tradição queniana prevaleceu. Scholastica Jepkemboi cruzou a linha de chegada em 58m24s e conquistou o título do pelotão de elite. A brasileira Franciane dos Santos completou logo em seguida com o tempo de 58m47s. "Minha primeira vez aqui na prova, e aqui no Brasil. Não tinha estreia melhor. Fiz uma boa prova, não tive dificuldades no percurso e gostei muito. Foi tudo ótimo, estou feliz e vou voltar", afirmou a queniana de 26 anos, vencedora da prova. 
32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro como vencedor no masculino
Queniana Scholastica venceu o pelotão de elite feminino Crédito: Ricardo Medeiros
A prova, que teve sua largada às 7h20 deste domingo (24), contou com uma alta temperatura para o horário, beirando os 27°. O brasileiro Johnatas de Oliveira liderava até o trecho da terceira ponte, mas acabou passando mal por conta do calor e da fadiga e perdeu a liderança.

Capixabas

Entre os atletas do Espírito Santo, destaque para Claudinei Pereira, que finalizou em um tempo de 57m28s, e Priscila Machado, que terminou em 1h07m43s, conquistando a marca de melhores capixabas do pelotão geral.

Cadeirantes

O corredor Leonardo de Mello concluiu a prova em 41m05s e foi o vencedor da categoria cadeirante masculino. No feminino dos cadeirantes, Jéssica Gabrieli ficou com o topo do pódio após concluir em 55m14s.

Resultados

Elite Masculino
  • Altobeli Santos da Silva  (BRA) - 50m24s
  • Giovani dos Santos (BRA) - 50m49s
  • Decta Teziforce (TZA) - 51m00s
  • Sávio de Paula Rodrigues (BRA) - 51m14s
  • Alequessandro Paula da Silva (BRA) - 51m28s
Elite Feminino
  • Scholastica Jepkemboi (QUE) - 58m24s
  • Franciane dos Santos Moura (BRA) - 58m47s
  • Amanda Aparecida de Oliveira (BRA) - 59m10s
  • Larissa Macelle Moreira Quintão (BRA) - 1h00m08s
  • Marcela Cristina Gomez Cordeiro (BRA) - 1h00m26s
Cadeirantes
  • Leonardo de Mello (BRA) - 41m05s - Masculino
  • Jessica Gabrieli (BRA) - 55m14s - Feminino
Capixabas (Geral)
  • Claudinei Pereira - 57m28s - Masculino
  • Priscila Machado - 01h07m43s - Feminino

Imagens da 32° edição das Dez Milhas Garoto

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