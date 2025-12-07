Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.
O mau exemplo que vem de cima
Grandes lideranças da humanidade, do Brasil e do mundo, não passaram à história ostentando relógios ou roupas de grife. Em Londres, políticos não têm carro oficial e utilizam transporte público
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00