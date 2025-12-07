Léo de Castro
Léo de Castro
Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.

O mau exemplo que vem de cima

Grandes lideranças da humanidade, do Brasil e do mundo, não passaram à história ostentando relógios ou roupas de grife. Em Londres, políticos não têm carro oficial e utilizam transporte público

Publicado em 07/12/2025 às 04h45


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.