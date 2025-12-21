Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.
2026, mais um ano de esperança
Vamos ficar atentos aos nossos candidatos para fazer a escolha mais lúcida em outubro e vamos torcer pelo Brasil na Copa que começa no dia 11 de junho. Está em nossas mãos fazer a escolha por um Brasil melhor
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00