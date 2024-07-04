Vacina em spray e novas pesquisas para prevenir a infecção urinária

Metade das mulheres irá apresentar algum episódio de infecção urinária no decorrer da vida . Quase um quinto destas têm infecções recorrentes, quando ocorrem pelo menos duas em seis meses ou três em um ano.

As cistites, infecções do trato urinário inferior, com dor e urgência para urinar, podem se tornar um sofrimento na vida das mulheres, especialmente quando envelhecem. Pior, à medida que usam antibióticos, a resistência bacteriana vai reduzindo as opções disponíveis.

As mulheres, após a menopausa, podem ter a bexiga colonizada por bactérias sem que apresentem sintomas de infecção. O cheiro ruim da urina pode ser um incômodo muito importante, mas não pode servir de guia para uso de antibióticos sob risco de resistência ou mesmo desenvolvimento de infecções sintomáticas e graves. Também sempre existe o risco de a infecção atingir os rins, muitas vezes exigindo hospitalização e trazendo riscos à vida da mulher.

Este ano, no 6º Congresso Europeu de Urologia em Paris, pesquisadores apresentaram resultados de uma vacina oral, a MV140, desenvolvida por uma empresa de Madri, chamada Inmunotek . Já existiam vacinas orais para prevenção de infecção urinária, mas sem resultados satisfatórios. A experiência até então não tem sido animadora, razão até da cautela de alguns especialistas. Esta nova vacina contém 4 espécies inativadas de bactérias que causam comumente infecções urinárias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter faecalis e Proteus vulgaris). Com um sabor de abacaxi, é usada como um spray sublingual diário por três meses. Os pesquisadores acompanharam 89 pessoas – a maioria mulheres – vacinadas em 2014 e observaram que metade delas não desenvolveu infecção por um período de 9 anos.

Os mecanismos de ação da vacina ainda estão em estudo, mas acredita-se que induza à produção de anticorpos e, também, à imunidade celular. Cientistas entendem que a administração sublingual facilita o desenvolvimento de imunidade de mucosa. Os pesquisadores planejam testar a vacina em um número maior e mais variado de pessoas, incluindo, por exemplo, pacientes neurológicos com lesões da medula espinhal que facilitem infecções urinárias.