15 dicas para você nunca mais ter infecção urinária

Olhe seu xixi

Ao beber mais água, você mantém sua urina mais diluída, abundante, o que a fará urinar com mais frequência, limpando todo o trato urinário e, assim, eliminando impurezas e bactérias nocivas que podem causar a infecção urinária e outras doenças.

Adiar a ida ao banheiro contribui para a proliferação de bactérias nocivas, que podem migrar da uretra para bexiga, rins e, por fim, para todo o organismo, causando uma infecção generalizada

A hora do xixi é sagrada! Mesmo em banheiro público, nada de ficar naquela posição, meio em pé, para não ter que sentar no vaso. Forre com papel o assento sanitário para usar com calma e, assim, esvaziar por completo a bexiga. Se ficar resíduo, é matéria-prima para a proliferação de bactérias

Nada de pressa para urinar. Pelo mesmo motivo anterior. Ao forçar o xixi, você pode não esvaziar a bexiga totalmente, o que é prejudicial e pode levar à infecção urinária

Calcinhas e calças muito apertadas dificultam a transpiração da região íntima, o que pode contribuir para a proliferação de bactérias nocivas

O melhor tecido para suas calcinhas é o algodão, que é o que permite a transpiração adequada da região genital, evitando a umidade excessiva e, por consequência, a disseminação de micro-organismos

Pode ser chá ou suco, mesmo os de caixinha do supermercado. Há estudos que apontam que essa fruta antioxidante tem substâncias que previnem a infecção urinária, impedindo a aderência das bactérias na região

Segundo os médicos, basta água e sabão neutro para lavar a região genital. Usar sabonetes íntimos em exagero pode alterar o equilíbrio da flora vaginal e favorecer a proliferação de bactérias. Não precisa exagerar na higiene íntima, ou o efeito pode ser contrário ao desejado

Produtos cheios de química podem provocar irritação na região íntima e causar a colonização de bactérias no local

Os sistemas urinário e sexual são muito próximos. Ao urinar após a relação sexual, você ajudará a limpar o trato urinário, eliminando as bactérias nocivas presentes na região

Ao usar duchas e bidês, o jato de água muito forte pode empurrar a sujeira (e as bactérias) para dentro do trato urinário. A melhor forma de higienizar a região é lavar durante o banho

No verão, muitas mulheres passam o dia inteiro de biquíni. O problema é que se a calcinha ficar úmida por muito tempo, isso pode ajudar na proliferação de bactérias na região íntima, favorecendo a infecção urinária

O jeito certo de se limpar, após evacuar, é da frente para trás, ou seja, da vagina em direção ao ânus, e não o contrário. Dessa forma, você evita que bactérias da região anal tenham acesso à região vaginal e ao trato urinário. Use o papel usa vez só e descarte

Quando estiver no período menstrual, evite passar muito tempo com o mesmo absorvente. Troque-o com frequência. Não espere que fique muito saturado, encharcado ou com mau cheiro. A umidade pode contribuir para a disseminação bacteriana na região