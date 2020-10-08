Trump vai ficar mais civilizado após a Covid-19?

Donald Trump deixa hospital e retorna à Casa Branca Crédito: Reprodução | Twitter

Quando posso casar, doutor? Pergunta um. Não dá para adiar mais o noivado, reclama outro. É muito tempo trancado em casa, lamentam tantos. Não suporto máscara, doutor, me sufoca... Jovens querem confraternizar, ir às praias, rever amigos, tomar uma gelada nos bares, amenizar o calor insuportável que se avizinha. Vejo as fotos e reportagens de praias cheias , festas e pagodes, um monte de gente sem máscaras, ou com elas no queixo, nariz de fora, ou no pescoço, como uma gravata borboleta de mau gosto. Sem falar na quebradeira, no desemprego.

A quantidade de gente nas ruas aumentou. Muitos amigos fechando seus negócios. Setores inteiros, como turismo e eventos, em crise grave. Precisamos desesperadamente voltar à vida, aos encontros, ao trabalho, à rotina que nós amamos. Nem eu aguento mais falar de máscaras e distanciamento. Mas... só falta combinar com o vírus, ou com os russos, como dizia Garrincha.

Não consta que Trump estivesse usando qualquer pílula mágica que tivesse impedido sua contaminação, embora seus médicos tenham relatado ainda uso de zinco e vitamina D, cujas indicações, não havendo deficiências constatadas, constituem também medicina sem evidência.

Trump vai ficar mais civilizado? A Covid não opera milagres!