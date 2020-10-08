Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Trump vai ficar mais civilizado após a Covid-19?

Presidente dos EUA é o segundo líder internacional de peso a negar a importância do vírus e correr ao hospital depois

Públicado em 

08 out 2020 às 06:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Donald Trump deixa hospital e retorna à Casa Branca
Donald Trump deixa hospital e retorna à Casa Branca Crédito: Reprodução | Twitter
Quando posso casar, doutor? Pergunta um. Não dá para adiar mais o noivado, reclama outro. É muito tempo trancado em casa, lamentam tantos. Não suporto máscara, doutor, me sufoca... Jovens querem confraternizar, ir às praias, rever amigos, tomar uma gelada nos bares, amenizar o calor insuportável que se avizinha. Vejo as fotos e reportagens de praias cheias, festas e pagodes, um monte de gente sem máscaras, ou com elas no queixo, nariz de fora, ou no pescoço, como uma gravata borboleta de mau gosto. Sem falar na quebradeira, no desemprego.
A quantidade de gente nas ruas aumentou. Muitos amigos fechando seus negócios. Setores inteiros, como turismo e eventos, em crise grave. Precisamos desesperadamente voltar à vida, aos encontros, ao trabalho, à rotina que nós amamos. Nem eu aguento mais falar de máscaras e distanciamento. Mas... só falta combinar com o vírus, ou com os russos, como dizia Garrincha.

Veja Também

Convenções no ES têm aglomeração e pessoas sem máscara na pandemia de Covid-19

Vitória fecha três bares na Praia do Canto por aglomeração excessiva

Trump é o segundo líder internacional de peso a negar a importância do vírus e correr ao hospital depois. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, não tinha cerimônias em cumprimentar e abraçar as pessoas, até parar na UTI e rever seus conceitos e orientações a seu povo. Trump, que ironizava uso de máscaras (muitos não aconselham, dizia...), acabou internado no Walter Reed Hospital, precisou de oxigênio e recebeu tratamento precoce real, constando de coquetel de anticorpos monoclonais, do antiviral remdesevir e corticoide. Desses, só corticoide está disponível entre nós, e indicado apenas para pacientes hospitalizados, de acordo com as evidências científicas.
Não consta que Trump estivesse usando qualquer pílula mágica que tivesse impedido sua contaminação, embora seus médicos tenham relatado ainda uso de zinco e vitamina D, cujas indicações, não havendo deficiências constatadas, constituem também medicina sem evidência.

Veja Também

Trump está sem sintomas há 24 horas e se sente ótimo, diz Casa Branca

Trump critica regras da FDA sobre vacina contra Covid-19: "golpe político", diz

Trump vai ficar mais civilizado? A Covid não opera milagres!
A dura verdade que precisamos aceitar é que vamos conviver com o novo coronavírus por muitos meses ainda. Mesmo com advento de vacinas, se desejamos retomar a vida, eventos, negócios, não podemos ignorá-lo, sob pena de riscos e mortes que poderiam ser evitadas. Encher as mãos de álcool em gel não é passaporte para se aglomerar em seguida, pois não protegerá. Não dá para simplesmente agir como se a pandemia tivesse acabado: o vírus continua entre nós e cobrará seu pedágio se fizermos de conta que ele não existe.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

Tópicos Relacionados

Donald Trump Covid-19 Pandemia Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados