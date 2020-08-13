Temos chances de conseguir vacinas eficazes, só precisamos de paciência

A espécie humana vive em nosso planeta há cerca de 200 mil anos. A expectativa de vida do brasileiro que era, em 1900, de apenas 33,7 anos, mais que dobrou, passando para 70 anos, no início do século 20. Entre as causas desse impressionante salto na longevidade em vários países, sem precedentes na história da humanidade, estão saneamento básico e vacinas. A indução artificial de imunidade antecede historicamente ao conhecimento da existência de microrganismos, com a prática de inocular fluidos de lesões de varíola em pessoas suscetíveis, séculos atrás. Hoje, diversas doenças graves são controladas por vacinas.