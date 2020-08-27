Fuja do "Fogo": é hora de encarar as doenças que não estão em quarentena

Autoexame da mama: todos os tipos de câncer devem ser investigados mesmo na pandemia Crédito: Divulgação

“Fear Of Going Out” ou a sigla Fogo, na língua inglesa, como é descrito o medo de sair quando levado ao extremo, traz enormes riscos a todos. Se por um lado todos deveriam evitar aglomerações e manter disciplina no uso de máscaras e distanciamento no trabalho ou na rua, porque o contágio continua (aliás, muitos estão se comportando como se pandemia tivesse acabado) por outro a vida não pode parar indefinidamente, em razão da Covid

Desde o início da pandemia muitas pessoas estão submetidas a um prolongado isolamento com consequências danosas óbvias à saúde. A primeira delas é representada pelas repercussões na saúde mental das pessoas submetidas ao isolamento, ao desemprego, à crise econômica, à enxurrada de notícias ruins e às falsas notícias tóxicas. Têm sido detectados aumento de estresse, insônia grave, alcoolismo, ansiedade e depressão.

A vida sedentária também se agravou para muitos com importantes consequências. Estima-se um ganho de peso variando de 1-2 Kg até 10% do peso anterior à pandemia. Descobrimos que é possível viver com menor número de peças de roupa, até porque repousam no armário as que não cabem mais... calcula-se um importante aumento de até 5 horas/dia no tempo de tela, seja de celulares, seja de computadores. A redução da prática de atividade física contribui para o ganho de peso e interfere no risco cardiovascular.

Diversos serviços no país estão observando uma alarmante queda na detecção de vários tipos de câncer. Como o câncer não entra em quarentena, é bastante lógico supor que as pessoas de risco estão adiando seus exames de rastreamento por medo da pandemia. Essa conta virá...

Também é sabido que desastres aumentam riscos na população de eventos cardíacos. Medo, estresse, sedentarismo, aumento de tabagismo, tudo se acumula de modo tóxico para o coração. A taxa de hospitalização por infarto do miocárdio em New Orleans após o furacão Katrina aumentou três vezes, permanecendo mais elevada, por anos, após a catástrofe. Chamadas de emergência para paradas cardíacas aumentaram em diversas cidades no pico da pandemia.