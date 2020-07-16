Entre tantas mortes e pílulas mágicas, a verdade é que estamos exaustos

Nestas horas escuras, multiplicam-se kits mágicos de vitaminas, antibióticos e remédios Crédito: Pixabay

O Brasil está há várias semanas com perdas de mais de mil vidas por dia por Covid-19 . No Espírito Santo , a análise das últimas semanas mostra que a pandemia parece ter se estabilizado na Grande Vitória , mas vem crescendo no interior. Estamos convivendo com muitas mortes, entre 20 e 40 por dia.

Na verdade, estamos exaustos. Fartos de um confinamento que se arrasta há quatro meses. O isolamento parcial à brasileira, com seus embates e confusões, já dura o dobro dos países europeus que o fizeram com mais sacrifício, união e disciplina.

Empresas, bares e restaurantes de amigos fecham as portas, e o número de moradores de rua aparentemente disparou. A miséria aumentou muito. Deveremos pagar mais em vidas e empregos pela nossa dificuldade em ter adotado uma conduta uniforme neste país empobrecido por discussões polarizadas e intermináveis.

Nestas horas escuras, multiplicam-se kits mágicos de vitaminas, antibióticos e remédios. As pessoas usam ivermectina, um bom matador de piolhos, mas cujos níveis aceitáveis para se aferir uma ação contra o novo coronavírus, de acordo com estudos in vitro, seriam pelo menos 100 a 200 vezes a dose tomada para piolhos.

A mortalidade por Covid nos bons hospitais tem caído com duro aprendizado e boa ciência. É compreensível a aflição, mas meu temor é que todas essas soluções mágicas nos desviem do foco. Usar máscaras com rigor e manter um metro e meio de todos com quem não temos contato contínuo permitiria inverter rapidamente a curva de contágio, reduzir essa quantidade obscena de mortes e voltar à vida e atividade econômica tão necessárias.