Do surgimento da AIDS à Covid-19: o que a ciência mostrou em 40 anos

É imperativo reconhecer que tudo que se conquistou até aqui foi através de pesquisa árdua e boa ciência Crédito: wayhomestudio/Freepik

No dia 5 de junho de 1981, o CDC (EUA) relatou alguns casos de pneumonia e tumores raros (Sarcoma de Kaposi) em jovens homens previamente saudáveis. Todos os cinco casos ocorreram em homossexuais ativos, sendo que dois faleceram logo, levando o CDC a supor que algo “no seu estilo de vida” facilitava o aparecimento de uma doença nova. Somente em setembro de 1982 o CDC nomeou a nova doença como AIDS.

O aparecimento desta doença em hemofílicos, levando à morte precoce de milhares destes, mostrou que a doença também se transmite pelo sangue e era errôneo pensar em “estilo de vida”. Em março de 1983, o mesmo CDC sugeria que um agente infeccioso devia ser responsável pela nova doença, mas o vírus HIV só seria identificado em 1984.

O primeiro teste (teste ELISA) para a nova doença foi disponibilizado apenas em março de 1985, quando começou a ser feito em bancos de sangue. A primeira medicação, o AZT, foi licenciada em março de 1987. No entanto, foram necessários ainda quase dez anos para se chegar ao moderno coquetel anti-HIV, com três drogas, em 1996, criando um novo paradigma de sobrevivência de pessoas com AIDS.

Em 2018 foi licenciado o primeiro anticorpo monoclonal contra o vírus HIV. Hoje existem mais de 20 medicamentos aprovados. Nos piores anos, a doença ceifou 50.000 vidas por ano nos EUA . Artistas como Freddie Mercury, nosso Renato Russo, personalidades em todas as áreas foram levadas pela AIDS.

Após quase 37 milhões de vidas perdidas em todo o mundo, as pessoas infectadas pelo HIV têm, nos dias atuais, qualidade e expectativa de vida próximas às de pessoas sem a doença. Como não existe imunidade adquirida contra o HIV, ainda não se chegou a uma vacina que proteja uma pessoa de adquirir o vírus, tornando as pessoas infectadas dependentes de uso crônico de medicamentos. Mas é imperativo reconhecer que tudo que se conquistou até aqui foi através de pesquisa árdua e boa ciência.