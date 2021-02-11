Coronavírus: novas variantes, novos desafios

Obviamente, esse festival de variantes traz preocupações em relação à eficácia das vacinas desenhadas contra as cepas originais do vírus. A Pfizer e Moderna já divulgaram dados de eficácia contra a variante B.1.1.7; já a vacina da Janssen mostrou eficácia um pouco menor contra a variante sul-africana. Pesquisadores de Oxford mostraram eficácia de sua vacina, embora um pouco menor, contra a variante B.1.1.7, mas houve dúvidas em relação à variante sul-africana. É possível que as vacinas tenham que ser adaptadas às novas variantes, o que é factível, ou reforços devam ser programados..