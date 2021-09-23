1.213 mortes de adolescentes que não viralizaram nas redes sociais

Em março de 2009, um surto de infecção respiratória foi identificado no México e logo relacionado a uma nova cepa de vírus da gripe A, H1N1, de provável origem suína. O surto rapidamente se disseminou nos EUA, Canadá e Europa e logo chegaria ao Brasil, com as facilidades criadas pela imensa e veloz malha aérea que une o planeta. Em junho de 2009, a OMS elevou o nível de alerta pandêmico para 6 (o mais alto), e uma intensa pressão de opinião publica logo surgiu na mídia clamando por uma vacina.
A tradicional tecnologia de produção de imunizantes de influenza, a partir de embriões de aves, demoraria pelo menos seis meses para dispor de vacinas para a nova cepa circulante de AH1N1, e um pouco mais de tempo para produção das mesmas em escala industrial.
Tão logo a distribuição e a aplicação das novas vacinas de gripe se intensificaram, também se multiplicaram relatos e denúncias de efeitos “esquisitos” supostamente causados pelas mesmas. Entre os mais curiosos, um chamava a atenção pelo ineditismo e folclore: que as pessoas vacinadas começavam a andar para trás de modo incontrolável, pelas ruas e pelos parques.
Foi com ironia que, em editorial, a principal revista cientifica médica dos EUA, a NEJM, comentou que as mesmas redes sociais que denunciavam a suposta fabricação dos novos vírus da gripe em laboratórios da indústria e exigiam providências passavam a culpar as vacinas pelos efeitos mais malucos inventados.
O Brasil e o mundo vivem agora uma pandemia muito mais devastadora do que o susto provocado pela gripe suína, mas com vacinas bastante eficazes. Recentemente, o país iniciou a vacinação de adolescentes contra Covid, com a vacina da Pfizer, seguindo experiência exitosa dos EUA, do Canadá e de Israel, medida crucial para conter o surto epidêmico e reduzir risco para os avós, estes, ainda sem a terceira dose em larga escala.
Pois bastou uma morte de um adolescente, dolorosa é claro, mas sem nenhum nexo causal com a vacina claramente estabelecido, “viralizar” nas redes sociais para o Ministério da Saúde recomendar a suspensão da imunização de modo bem atabalhoado. Não importa que o Boletim Epidemiológico oficial, do mesmo ministério, contabilize 1.213 mortes por Covid na faixa até os 19 anos de idade, apenas em 2021. São 1.213 vidas precocemente interrompidas. Essas mortes não “viralizaram” nas redes sociais. Tempos estranhos esses!