1.213 mortes de adolescentes que não viralizaram nas redes sociais

País iniciou a vacinação de adolescentes contra Covid, com a vacina da Pfizer, seguindo experiência exitosa dos EUA, do Canadá e de Israel Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

Em março de 2009, um surto de infecção respiratória foi identificado no México e logo relacionado a uma nova cepa de vírus da gripe A, H1N1, de provável origem suína. O surto rapidamente se disseminou nos EUA, Canadá e Europa e logo chegaria ao Brasil, com as facilidades criadas pela imensa e veloz malha aérea que une o planeta. Em junho de 2009, a OMS elevou o nível de alerta pandêmico para 6 (o mais alto), e uma intensa pressão de opinião publica logo surgiu na mídia clamando por uma vacina.

A tradicional tecnologia de produção de imunizantes de influenza, a partir de embriões de aves, demoraria pelo menos seis meses para dispor de vacinas para a nova cepa circulante de AH1N1, e um pouco mais de tempo para produção das mesmas em escala industrial.

Tão logo a distribuição e a aplicação das novas vacinas de gripe se intensificaram, também se multiplicaram relatos e denúncias de efeitos “esquisitos” supostamente causados pelas mesmas. Entre os mais curiosos, um chamava a atenção pelo ineditismo e folclore: que as pessoas vacinadas começavam a andar para trás de modo incontrolável, pelas ruas e pelos parques.

Foi com ironia que, em editorial, a principal revista cientifica médica dos EUA, a NEJM, comentou que as mesmas redes sociais que denunciavam a suposta fabricação dos novos vírus da gripe em laboratórios da indústria e exigiam providências passavam a culpar as vacinas pelos efeitos mais malucos inventados.

O Brasil e o mundo vivem agora uma pandemia muito mais devastadora do que o susto provocado pela gripe suína, mas com vacinas bastante eficazes. Recentemente, o país iniciou a vacinação de adolescentes contra Covid, com a vacina da Pfizer, seguindo experiência exitosa dos EUA, do Canadá e de Israel, medida crucial para conter o surto epidêmico e reduzir risco para os avós, estes, ainda sem a terceira dose em larga escala.