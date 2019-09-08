Home
>
Colunistas
>
Lauriete abre o jogo e fala sobre o fim do seu primeiro casamento

Lauriete abre o jogo e fala sobre o fim do seu primeiro casamento

'Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes', desabafa Lauriete

Imagem de perfil de Leonel Ximenes

Leonel Ximenes

Colunista / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 13:05

 - Atualizado há 6 anos

Lauriete é deputada federal pela segunda vez. Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Recém-separada do ex-senador Magno Malta, a deputada federal e cantora gospel Lauriete enfrenta outro desafio na sua vida pessoal: dar um fim aos boatos, que circulam nas redes sociais e em pequenos veículos de comunicação, que envolvem a sua separação do seu primeiro marido e pai da sua única filha, o vereador de Vila Velha Reginaldo de Almeida.

Recomendado para você

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Governador foi questionado sobre movimentações pré-eleitorais do aliado

'Não foi pra mim', diz Arnaldinho sobre recado de Casagrande

Prefeito de Vitória é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Aliança com o PSD de Kassab está no radar

Pazolini e Kassab se encontram e aliado de Hartung exorta: 'Que venha 2026!'

“Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes”, desabafa Lauriete que, pela primeira vez, vem a público se manifestar sobre o fim do seu primeiro casamento.

O desabafo de Lauriete:

Uma matéria mentirosa que circula pela internet ataca Reginaldo Almeida, pai da minha filha, divulgando supostos motivos da nossa separação na época. Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. 

A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes. Assim, pelo tom delicado da pauta, e com respeito aos princípios cristãos humanitários, o meu dever moral exige um posicionamento firme e conclusivo, para encerrar definitivamente este assunto. Isso é necessário já que volta e meia desenterram essa calúnia e alguns sites de 'fofoca' se aproveitam para replicar essa maldade.

Nunca fiz nenhuma afirmação do motivo da minha separação com o pastor Reginaldo Almeida, pois sempre optei por não expor a minha vida pessoal.

Desconheço totalmente e considero inverdade os ataques pessoais contra ele. Informação plantada por maliciosos, perversos homens sem compromisso com a verdade, com a honra e sem a consciência da gravidade dos fatos que refletem dolorosamente em diversos inocentes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais