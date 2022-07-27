ODS: o que é e qual a relação com o mercado imobiliário

Paisagismo sustentável

Mesmo que já amplamente empregada pelas construtoras, a utilização racional da água garante menor custo de operação e reduz o volume de esgoto gerado. Isso pode ser obtido com técnicas simples de captação pluvial e tratamento das chamadas águas cinzas.

Reduzir a energia nas operações da cadeia produtiva é fundamental para a sustentabilidade na construção civil, uma vez que o desempenho energético de um empreendimento tem reflexo direto na emissão de gases de efeito estufa. Implementar fontes de energia renováveis (solar ou eólica), elaborar projetos que privilegiem a iluminação natural e sistemas de aquecimento eficiente minimizam a poluição do ar, da água e do solo.

Não permitir que um material seja rejeitado como lixo quando pode ser reaproveitado com outras finalidades. O conceito dos “3Rs”- reduzir, reusar e reciclar - é crucial para a gestão adequada dos resíduos gerados numa obra.

Escolher os materiais usados no processo construtivo levando em conta todo o seu ciclo, desde a extração, passando pelo processamento, transporte, utilização, até o descarte. Além disso, a escolha por fornecedores próximos movimenta a economia local e reduz os impactos com transporte.

A inovação nos métodos construtivos possibilita avanços significativos na eliminação do desperdício. Em alguns casos, a possibilidade de desmontagem e remontagem futura também contribui para reduzir a geração de novos resíduos. Outro exemplo, são os sistemas de construção rápidas, onde grande parte da mão de obra do canteiro é transferida para o ambiente de fábrica, tornando o ambiente de trabalho mais limpo, seguro e organizado.

Aço, cal e cimento são algumas das matérias-primas essenciais na construção e são, também, alguns dos materiais que mais emitem gases de efeito estufa na cadeia produtiva da construção. Na impossibilidade de eliminá-los, buscar formas de atenuar o impacto ambiental durante sua produção é um grande desafio e alguns exemplos começam a ganhar forma. A Votorantim Cimentos, por exemplo, utiliza o caroço e a semente do açaí em substituição aos combustíveis fósseis tradicionais.