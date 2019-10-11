É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
Velha política continua sugando os já combalidos cofres públicos
E a Nova Previdência, quando e como virá? Pelo andar da carruagem, chegará ao fim da trágica viagem pelo Congresso deformada pelas mudanças que retiraram grande parte do seu potencial
