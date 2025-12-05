É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
Tendência é de queda no ES, mas combate à violência continua prioritário em 2026
As estatísticas registraram que em novembro ocorreu, na terra capixaba, a menor quantidade de homicídios em 29 anos
