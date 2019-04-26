José Carlos Corrêa
José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

Politiquês rasteiro atesta a incapacidade do Congresso

A "velha política" foi derrotada nas urnas em outubro. O eleitorado deu um claro recado à classe política

Publicado em 26/04/2019 às 19h38
Atualizado em 06/10/2019 às 11h24


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.