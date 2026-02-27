É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
Os penduricalhos do serviço público e o ano eleitoral
O caminho mais curto para acabar com os penduricalhos está nas mãos do Congresso: basta aos nobres parlamentares, neste ano eleitoral, entrar em sintonia com a população
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00