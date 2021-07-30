AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Política

O risco de piorar o que já está ruim nas eleições de 2022

O Congresso, ao invés de se empenhar no combate à pandemia, procura votar às pressas propostas de mudanças na legislação eleitoral para que entrem em vigor no ano que vem

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 jul 2021 às 02:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa José Carlos Corrêa
Congresso Nacional, em Brasília: dever de acelerar debates sobre reformas
Para acelerar a aprovação, as propostas estão tramitando simultaneamente na Câmara e no Senado Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Que o sistema eleitoral brasileiro é ruim, todos sabemos. Temos partidos demais que, salvo honrosas exceções, não têm representatividade e clareza ideológica. São partidos que não cuidam da formação política de seus filiados, o que gera o conhecido “cada um por si” nas eleições. Cada candidato faz a sua campanha sem se ocupar em defender as causas do partido. Os políticos trocam de legenda como quem troca de camisa. Semana passada, o presidente da República lembrou, sem corar, que já esteve filiado a mais de cinco partidos políticos. 
Situação assim sugere a necessidade de uma reforma eleitoral bem concebida, com discussão ampla com a sociedade promovida por uma quase mini-constituinte voltada para aprofundar o tema que tem grande relevância para o país. Uma discussão assim, para que possa gerar mudanças positivas, precisa de um ambiente propício e de uma intensa mobilização da classe política e da sociedade civil organizada. Convenhamos, esses tempos de pandemia não são o ambiente adequado para um debate dessa importância.
Mas é o que está ocorrendo no país. Em plena crise sanitária, com o Brasil contabilizando a cada dia mais de mil mortos pela contaminação da Covid-19, o Congresso, ao invés de se empenhar no combate à pandemia, procura votar às pressas propostas de mudanças na legislação eleitoral para que entrem em vigor já em 2022. As propostas, como é previsível pela pressa com que estão sendo gestadas, pecam no conteúdo e nas intenções dos proponentes.

Veja Também

A classe política na contramão dos interesses nacionais

Afirmando fraudes em eleições, Bolsonaro é o Donald Trump brasileiro

As conquistas que o Brasil perdeu tornam difícil ser otimista

Basta verificar algumas delas: os candidatos não precisariam mais divulgar os seus bens, os gastos das campanhas só seriam divulgados após o final da votação, retornaria ao rádio e à TV a propaganda partidária fora do período das eleições (que foi extinta em 2017), e haveria quotas para mulheres e afrodescendentes nas casas legislativas. Há quem queira até promover retrocessos: para driblar a cláusula de barreira que reduz a quantidade de partidos, seria possível criar federações partidárias, retornaria o financiamento privado nas campanhas, e há até quem queira a volta das coligações nas eleições proporcionais.
Algumas das propostas são até bem-intencionadas, como a do voto distrital, mas até essas merecem ser aprofundadas para que possam se legitimar. Mas parece não ser esse o objetivo do Congresso Nacional: para acelerar a aprovação, as propostas estão tramitando simultaneamente na Câmara e no Senado. Já está nas mãos do presidente da Câmara o texto de um novo Código Eleitoral com mais de 900 artigos, que chega a tratar das regras das plataformas da internet com relação ao uso das redes sociais nas campanhas.
Tem razão o senador Alvaro Dias quando diz que “a improvisação nos leva ao risco de legislarmos mal”. Têm razão também as 33 organizações da sociedade civil que lançaram o movimento “Freio na Reforma”, preocupadas com a votação açodada de mudanças que trazem impactos importantes na sociedade brasileira. O risco que corremos é o de piorar o que já está muito ruim.

José Carlos Corrêa

José Carlos Corrêa José Carlos Corrêa

É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Senado Federal Congresso Nacional Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quinta edição do FESTCOBANFS – Festival e Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras
Mais de mil músicos participam de concurso nacional de bandas e fanfarras na Serra
Igreja dos Reis Magos; Praça dos Namorados; Praia dos Namorados
ES tem banco que promete casamento; conheça essa e outras histórias
A mamografia é o exame mais recomendado para a detecção precoce do câncer de mama (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock)
Exames ginecológicos: entenda o que são e a importância dos testes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados