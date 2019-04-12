Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
José Carlos Corrêa

O preço pago pela aprovação da Previdência pode condenar o Brasil

Mesmo sabendo que a Nova Previdência é essencial, há deputados que agem esperando uma contrapartida

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 20:32

Públicado em 

12 abr 2019 às 20:32
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Fachada do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Crédito: Evandro Leal/Agência Freelancer/Folhapress
Alguns falam que “falta articulação” ao governo Bolsonaro e, por isso, a proposta da Nova Previdência não anda. Outros dizem que “sem uma articulação política forte de fato, é difícil tocar e ter sucesso na reforma”. E, então, ficamos assim: a oposição - só pensando no “quanto pior, melhor” - obstrui o quanto pode a tramitação da proposta, como aconteceu na última terça-feira, 9, quando um deputado gritou tanto que a sessão da Comissão de Constituição e Justiça foi suspensa.
Enquanto isso, boa parte dos parlamentares que estão dispostos a aprovar a proposta fica esperando a tal “articulação política”. Bolsonaro, várias vezes, já se referiu a este comportamento como típico da “velha política”. Ou seja, mesmo conscientes de que a aprovação da reforma da Previdência é essencial para o desenvolvimento do país - porque é decisiva para o equilíbrio das contas públicas -, muitos deputados agem como se estivessem esperando alguma contrapartida para votar a favor. Ou seja, tratam um projeto importante para o Brasil como se fosse um projeto importante só para o governo.
Ao comentar o declínio da produção industrial do Espírito Santo decorrente da redução das operações da Vale afetadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, o presidente da Federação das Indústrias do ES, Léo de Castro, foi incisivo: “A sociedade precisa cobrar dos atores políticos o enfrentamento dos problemas centrais do país, e hoje o central é a reforma da Previdência”.
Bolsonaro, sabemos todos, não é habilidoso na condução política do seu governo. Ao contrário, suas manifestações geralmente causam mais estragos do que ajudam os entendimentos. Mas, como diz o presidente da Findes, cabe aos políticos assumir o seu papel de tomar decisões em favor da sociedade. Os 13 milhões de brasileiros desempregados não podem esperar indefinidamente por uma discussão interminável em um Congresso que vive suspendendo suas sessões por causa de tumultos fabricados por uma minoria.
Há quem ache que o governo só governa de fato se construir apoios já que temos um “presidencialismo de coalizão”. Um cientista político chegou a defender “um arranjo” em que “os recursos de poder e financeiros sejam divididos de forma proporcional com os parceiros”. Melhor definição para o exercício da “velha política” não há.
Se o preço da aprovação da reforma da Previdência for o “toma lá dá cá”, o país estará se condenando a se afogar de vez nas dívidas e na falta de dinheiro para cumprir as suas mais elementares obrigações. Entre as quais, manter os serviços públicos essenciais e pagar servidores e aposentados.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro Previdência Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados