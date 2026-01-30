É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
O populismo e a escassez de lideranças no Brasil
Para suprir esse vácuo, o ideal seria se os partidos políticos, através dos seus institutos ou fundações de formação política, cuidassem de formar novas lideranças que se tornassem capazes de assumir postos de gestão pública
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00