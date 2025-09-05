José Carlos Corrêa
José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

O ES sem medo da reforma tributária

Estado já provou que sabe enfrentar as crises que abalam a economia. Foi assim quando da erradicação dos cafezais, das catástrofes de Mariana e Brumadinho e dos escândalos do petrolão. Está sendo assim com relação à extinção dos incentivos fiscais

Publicado em 05/09/2025 às 03h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.