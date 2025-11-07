José Carlos Corrêa
José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

O crime organizado ameaça o Brasil

Há equipes que tratam da segurança nos três poderes e é preciso convergir os esforços para que uma atuação integrada eleja o crime organizado como um inimigo único

Publicado em 07/11/2025 às 03h30


