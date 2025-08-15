José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

O Brasil não é quintal dos EUA

Diante desse cenário, faz bem o presidente Lula em evitar um diálogo direto com o presidente Trump. O modo operandi de Trump é, quase sempre, tentar humilhar os seus adversários políticos, como fez com Zelensky

Publicado em 15/08/2025 às 03h00


