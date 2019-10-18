José Carlos Corrêa
José Carlos Corrêa
É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas

Impedir prisão de condenados em 2ª instância é o avanço do retrocesso

A medida atinge o coração da Lava Jato, ao libertar praticamente todos os condenados de colarinho branco. Sem contar outros criminosos que ganharão o mesmo direito. Um advogado criminalista estima que só no Espírito Santo serão 2 mil os que seriam beneficiados

Publicado em 18/10/2019 às 05h00
Atualizado em 18/10/2019 às 05h01


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.