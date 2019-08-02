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José Carlos Corrêa

Governadores e parlamentares fizeram corpo mole na aprovação da reforma

A reforma da Previdência do jeito que está abre caminho para o saneamento das contas públicas federais

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 19:32

Públicado em 

02 ago 2019 às 19:32
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Reforma da Previdência ainda está no Congresso Crédito: Divulgação | Arquivo
A maioria dos governadores fez corpo mole no processo de aprovação da reforma da Previdência. Lembro-me de que, indagado sobre o que o Estado estava fazendo para reverter o crescente déficit da Previdência estadual, um secretário de Estado disse o governo iria aguardar o que aconteceria com a reforma federal.
> Saiba quais são as principais mudanças no texto da reforma da Previdência
Era uma atitude cômoda assumida pela maioria dos governadores. Afinal, os integrantes dos governos estaduais evitariam se confrontar com as corporações do funcionalismo público sempre atentas e atuantes em defesa dos privilégios que acumularam durante décadas – pode-se dizer séculos – de aposentadorias precoces, com valores maiores ou iguais aos que eram recebidos quando na ativa – a integralidade – e, ainda, com direito à paridade, ou seja, reajustes idênticos aos recebidos pelos servidores em atividade.
Alguns desses governadores, principalmente os filiados a partidos de oposição ao governo, combateram a proposta de reforma da Previdência, mesmo sabendo que, sem ela, os Estados que governam irão falir – se é que ainda não faliram. Foram atitudes assim, de governadores e deputados estaduais, que levaram a Câmara dos Deputados a retirar os Estados e municípios da proposta de reforma.
O raciocínio dos deputados federais foi meramente eleitoral: muitos deputados estaduais e alguns governadores deverão disputar o próximo pleito como candidatos ao Congresso. E usarão a reforma da Previdência para criticá-los junto aos servidores públicos. Se assim é, pensou a maioria dos deputados federais, eles que façam as reformas das previdências estaduais e municipais e tentem convencer as corporações dos servidores.
Agora que o Congresso aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência excluindo os Estados e municípios, esses governadores e deputados estaduais estão de saia justíssima. Afinal, o déficit total das previdências estaduais e municipais é maior que o federal. Em outras palavras: a reforma da Previdência do jeito que está abre caminho para o saneamento das contas públicas federais, mas deixa os Estados e municípios com a corda no pescoço.
> Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba na Câmara
É claro que há governadores conscientes dessa realidade que desde o início do debate sobre a reforma defenderam que ela deveria valer para todos. São esses que continuam a tentar que o Senado reinclua na reforma os Estados e municípios. Tomara que consigam o seu intento, apesar dos seus colegas que não são capazes de enxergar que a aprovação da reforma é a única alternativa que pode levar o país a ajustar as suas contas e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

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